CIVITANOVA Iniziata la grande festa dei quartieri che vivrà il gran finale domani all’Ippodromo Mori. Ieri sera la sfilata degli 11 gonfaloni della città al Varco sul mare, che oggi alle ore 17.30 saranno benedetti nella sala consiliare del Comune di Civitanova. La sera, a partire dalle 20, tutti i quartieri organizzano una cena.

Il gruppo

Domani, invece, è il giorno della corsa ippica. Il programma è molto ricco. In mattinata un gruppo di ciclisti (partenza ore 9 dal Varco sul Mare), con la collaborazione del festival “Primavera in bici” organizzato dall’assessorato alla Transizione ecologica, raggiungerà l’ippodromo. Stessa destinazione per i camminatori chiamati a raccolta dal Gruppo sportivo di Fontespina e da Civitanova Greenlife (partenza alle 8.45 dal Varco sul Mare e alle 9.15 dal piazzale del bar Servidei). All’arrivo spuntino per tutti. Nel primo pomeriggio prenderà il via la “Festa della famiglia” organizzata dal Centro per la Famiglia, servizio dell'assessorato della Famiglia del Comune di Civitanova, in gestione all'Asp Paolo Ricci, con la collaborazione dell’associazione Cavalli delle Fonti. Tutti i bambini, all’interno di un’area appositamente allestita, potranno fare un giro sui pony e conoscere da vicino questi splendidi animali. Ci sarà lo stand gastronomico a cura della Pro loco di Civitanova Alta, gonfiabili per bambini e animazione con Multiradio. Alle 16 si terrà l'estrazione della lotteria di beneficenza abbinata alla Corsa. Il ricavato dei biglietti sarà devoluto a quattro associazioni cittadine: Avis, Croce Verde, Aido e Ant.

La sfilata

Subito dopo, prenderà il via la sfilata del corteo con esibizione della banda cittadina e la giornata terminerà con la Corsa dei quartieri de Citanò (l’abbinamento cavalli-quartieri si è svolto venerdì scorso). Nel 2023 fu Civitanova Alta ad aggiudicarsi la vittoria. All’evento partecipano anche il Camping Club di Civitanova, il Civitanova Chapter Italy e il Club Vespe Civitanova. Per quanto riguarda la lotteria di beneficenza, il consigliere comunale Turchi, coordinatore dell’evento, in più di un’occasione ha lanciato un appello: «Impegniamoci tutti per la vendita di questi biglietti. Riuscirci significherebbe donare un grande contributo a quattro associazioni importanti per la città».