CIVITANOVA - Pulizia delle aree verdi della città e svuotamento dei cestini, ora è tutto in mano al Cosmari. Fino alla fine dell’aprile scorso, il Comune si era rivolto a cooperative sociali per integrare il servizio e coprire l’intero territorio comunale. Ora anche le parti che erano fuori dalla convenzione con il consorzio e con l’Ata, l’assemblea territoriale d’ambito, sono comprese.

L’ampliamento

Il Comune ha previsto per l’ampliamento del servizio di pulizia circa 131mila euro l’anno. Con la cooperativa, cui queste zone erano affidate, la spesa era di 484mila euro ogni tre anni. Contratto scaduto, appunto, lo scorso aprile. L’obiettivo è evitare troppa frammentazione del servizio. Si tratta, «oltre all'esecuzione dei servizi di manutenzione principale ed accessoria del verde pubblico (principalmente sfalci dei manti erbosi di giardini e aree pubbliche) e alla pulizia dei marciapiedi dalle erbe infestanti, anche della pulizia delle aiuole, dei giardini attrezzati e lo svuotamento dei cestini portarifiuti ivi posizionati». In particolare, «il capitolato contemplava la pulizia settimanale di tutte le aiuole e spazi verdi di zone periferiche e centrali». «Inoltre in occasione di manifestazioni e eventi, è richiesta una pulizia straordinaria prima e dopo lo svolgimento delle stesse».

L'elenco

Questo l’elenco delle aree verdi da curare in città: nel lungomare sud, parco Norma Cossetto, largo Palatucci, parcheggio santini, Pinetina tra via Grappa e Isonzo, area verde Naturino, parco Mario Coltorti, area verde Calogero Zucchetto, monumento Piermanni e largo Melvin Jones; zona centro, giardini Sesto Bruscantini, Lido Cluana, piazza Gramsci, area verde dopo lo stabilimento Dal veneziano, piazza Verdi, piazza Cecchetti, piazza Abba, area verde Caduti sul Lavoro; zona Risorgimento, via Adua, via Goito, via Lamarmora, area verde piazza Tricolore, via delle Fontanelle; San Marone, via Guerrazzi, via Matilde Serao, via Capuana, via Crescimbeni,; Santa Maria Apparente, via Mercantini, via Maroncelli, via Lotto, via Buonarroti, via Crivelli; San Gabriele, area verde della chiesa, via Lazio, via Pisani, via Venier; Fontespina via Quattro Marine, via Vasco Da Gama, area bocciofila, via Balbo; Civitanova Alta, Pincio, via della Repubblica; piste ciclabili del Castellaro, del Chienti e dog park di via Mandela. Complessivamente i cestini da svuotare in queste zone sono 320. In alcune aree sono previsti due interventi alla settimana, in altre uno solo. Il controllo dell’esecuzione del servizio è affidato al servizio comunale Ambiente.