Incendio sul lungomare di Civitanova, a fuoco gli ombrelloni in paglia del pub Hook durante i lavori di manutenzione

CIVITANOVA Fiamme al pub Hook a Civitanova, intervengono i vigili del fuoco. È successo nel pomeriggio, nel locale della città rivierasca. A prendere fuoco sono stati alcuni ombrelloni di paglia e legno nella zona esterna del locale sul lungomare Piermanni.

L'allarme

L’allarme è scattato intorno alle 18 quando il proprietario del pub si trovava nella struttura per eseguire dei lavori di manutenzione in vista della bella stagione. Stando a una prima ricostruzione, mentre stava utilizzando un attrezzo, alcune fiamme hanno raggiunto gli ombrelloni di paglia e il rogo si è propagato velocemente. Subito è stato dato l’allarme e i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente evitando il peggio. Non ci sono stati feriti e nessuno è rimasto intossicato.