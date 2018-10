Fioccano i furti lampo dei ladri col compressore: colpi in quattro case

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA- Raffica di furti nelle abitazioni, l’ex consigliere comunale Livio De Vivo, che è tecnico specializzato in infissi, denuncia un nuovo metodo d’azione: «Spaccano il cilindro con un colpo secco, senza fare tante effrazioni. Soltanto ieri, nel corso della mia giornata di lavoro, mi sono trovato di fronte a quattro episodi analoghi». I colpi sono stati messi a segno nell’arco della giornata dell’altro ieri, dalla tarda mattinata fino al pomeriggio.I malviventi hanno agito in pieno centro, in una casa che si trova in piazza XX settembre, ma anche a Fontespina e a San Marone. Il bottino è di oro e soldi in tutte e quattro le circostanze: colpi da svariate migliaia di euro ognuno, almeno secondo le prime stime. «Lavoro da 22 anni nel settore degli infissi e in un giorno mi sono trovato davanti a quattro persone derubate – ha raccontato Livio De Vivo – Sulla base della mia esperienza posso dire che si tratta di una banda specializzata in furti in appartamento, che ha agito nello stesso modo in tutti e quattro i casi. Puntano un attrezzo particolare, un piccolo compressore, un estrattore, dritti sul cilindro della serratura con un colpo talmente forte che lo spacca a metà e lo fa cadere a terra.