Da una parte il nuovo decreto Salvini, dall’altra una sentenza della Corte di Cassazione che ha accolto un ricorso contro un rilevatore non omologato. E adesso i Comuni non sanno più cosa fare in termini di sicurezza stradale. Allora si temporeggia. È il caso del capoluogo che, sebbene finora abbia sempre rinunciato all’installazione dei dispositivi fissi, proprio ora che la giunta Parcaroli aveva deciso di posizionarne tre nelle strade più pericolose è arrivato lo stop. Nulla si muove finché non arrivano dal governo le disposizioni in merito all’omologazione. Più difficile, invece, trovare casi in cui gli amministratori hanno deciso di sospendere temporaneamente il funzionamento degli autovelox per precauzione. La maggior parte dei Comuni, soprattutto dell’entroterra, per limitare la velocità sulle strade dei territori utilizzano il telelaser con la presenza dei vigili urbani. Un deterrente alla velocità, ma anche notevoli introiti per i Comuni, che non hanno timori: «Le nostre casse non patiranno». C’è poi chi ne fa una questione esclusivamente di sicurezza, come il piccolo centro di Bolognola dove non è nuova l’attenzione dell’autovelox all’ingresso della piazza con il limite di 30 Km/h. Ma il sindaco Gentili annuncia una missiva al prefetto per evidenziare la necessità di una misura che riesca a rendere la strettoia in questione un tratto meno pericoloso qualora il dispositivo presente non sia considerato a norma. Ancora tanti dubbi, quindi, per un decreto che ha sollevato non poche polemiche.