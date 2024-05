FERMO - Allarme questa mattina sul tratto di mare al confine fra Lido di Fermo e Porto San Giorgio per un’imbarcazione avvolta dalle fiamme. La barca si trovava appena dietro gli scogli, a poca distanza dalla spiaggia. Sul posto i militari del Circomare della Guardia costiera sangiorgese e i vigili del fuoco di Fermo. Sono in corso le operazioni di spegnimento. L’incendio ha generato un’alta colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza. In corso di verifica le condizioni degli occupanti.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Tragico schianto a Fermo, con lo scooter contro un pilone di ferro. Operaio di 44 anni muore sul colpo, ferito l’amico

*** NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO