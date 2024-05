Colpo di scena al Tennacola, la società pubblica per il servizio idrico, partecipata da 26 Comuni di cui 12 della provincia di Macerata e 14 di quella di Fermo. Il presidente Luciano Biondi, in carica dallo scorso anno, ha presentato ieri mattina la sua lettera di dimissioni. Un fulmine a ciel sereno, a quanto pare, anche se da qualche tempo covava qualche malessere nella società pubblica. «In questa fase preferirei non parlare né commentare - le poche parole dell’ormai ex presidente Biondi raggiunto ieri sera al telefono -. E’ una situazione complessa, va avanti da diversi mesi», le pochissime parole aggiunte prima di congedarsi senza voler aggiungere altro. Stando a quanto si è appreso, nella serata di martedì era convocato il Consiglio di amministrazione. Il presidente Biondi non ha partecipato né avrebbe risposto a chi lo ha cercato telefonicamente. Poi ieri mattina l’arrivo della lettera di dimissioni attraverso la quale Biondi spiega per filo e per segno i motivi che lo hanno indotto a prendere questa sofferta decisione. Bocche cucite anche da altri componenti del Cda che si trovano ora a fronteggiare questa novità. Il Consiglio dovrà approvare il bilancio e all’orizzonte ci sono tanti nodi da sciogliere. Decisioni da portare avanti e obiettivi da cogliere visto che la società pubblica ha in ballo diversi progetti molto importanti da completare. Non ultimo quello della nuova sede in zona Brancadoro, a Sant’Elpidio a Mare. Un progetto su cui nelle scorse settimane aveva acceso un faro il Partito democratico elpidiense chiedendo conto pubblicamente dei ritardi nella realizzazione dell’opera e ipotizzando manovre per trasferire la sede «in un altro Comune». Dubbi di cui il Pd di Sant’Elpidio a Mare aveva chiesto conto al sindaco Alessio Pignotti. Ora, dopo le dimissioni a sorpresa del presidente, sarà l’assemblea dei sindaci ad approfondire le varie questioni sul tappeto e decidere come andare avanti.