ASCOLI Un vero e proprio raid teppistico compiuto in piena notte ha causato danni gravi e irreparabili all'interno della chiesa di Sant'Angelo Magno. La triste scoperta è stata fatta ieri mattina ma gli atti vandalici potrebbero essere stati compiuti già da qualche giorno e su quanto accaduto stanno ora indagando gli agenti della polizia scientifica di Ascoli che per gran parte della giornata di ieri hanno effettuato i rilievi all'interno della chiesa alla ricerca di qualche elemento o traccia che possa consentire di individuare gli autori dei danneggiamenti.

La ricostruzione

Stando ad una prima ricostruzione, i vandali sarebbero entrati all'interno della chiesa utilizzando l'accesso dal retro, ovvero dalla parte dell'ex ospedale dove è stato realizzato l'auditorium Montevecchi. Hanno potuto agire indisturbati, tenuto conto che l'intera area è divenuta inaccessibile a seguito del terremoto del 2016 che ha reso inagibile la chiesa e l'antico chiostro che fino a quel momento ha ospitato la sede del sestiere della Piazzarola. Una volta riusciti a penetrare nella chiesa, i teppisti hanno potuto agire indisturbati ed hanno iniziato a mettere a soqquadro tutto. Purtroppo non si è salvato l'antico organo a canne presente all'interno della chiesa di particolare valore che è stato danneggiato irrimediabilmente. Inoltre, è stata vandalizzata la statua di Sant'Angelo Magno e danneggiato un crocifisso. Buttati all'aria gran parte dei libri presenti all'interno della chiesa ma, fortunatamente, si sono salvati alcuni libri sacri antichi che erano custoditi nell'edificio di culto. Da una prima ricognizione, sembrerebbe che non sia stato trafugato nulla ma i danni compiuti sono ingenti. Purtroppo, da quasi otto anni sia la chiesa che il chiostro attendono di essere restaurati dai danni causati dal sisma del 2016 e solo recentemente è stato destinato un finanziamento per poter procedere con il restauro.