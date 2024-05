PORTO RECANATI Slitta di nuovo l’udienza preliminare per la morte della 15enne Cameyi Mosammet, il procedimento a carico del suo presunto assassino è stato rinviato al 16 ottobre. È il sesto tentativo che va a vuoto. Una vera e propria odissea per i familiari della vittima, che attendono ancora giustizia.

La vicenda

Sono passati 14 anni dalla scomparsa dalla ragazzina originaria del Bangladesh e sei dal ritrovamento dei suoi resti in un terreno vicino all’Hotel House, in quello che venne ribattezzato pozzo dell’orrore. Il problema è sempre legato alle notifiche da effettuare in Bangladesh, dove si trova l’imputato, Monir Kazi, ex fidanzato di Cameyi. Ieri era in programma l’udienza davanti al Gup Claudio Bonifazi, ma come detto c’è stato un altro rinvio. Questa volta perché la firma di Kazi è illeggibile e la consegna avvenuta per posta non consentirebbe di stabilire con certezza che sia la sua. Nel palazzo di giustizia c’erano anche la madre e due fratelli della vittima, che viveva ad Ancona con la sua famiglia. Scomparve nel 2010 e i resti del suo corpo vennero trovati nel 2018. Stando a quanto ricostruito dalla Procura, sarebbe l’ex fidanzato il responsabile dell’omicidio. Nel frattempo il giovane è tornato nel suo Paese e far partire il processo sembra essere una missione impossibile proprio per via delle difficoltà a notificargli la fissazione delle udienze. Ieri a presentare un’eccezione sulla notifica è stato l’avvocato Marco Zallocco, difensore dell’imputato. Il giudice l’ha accolta, disponendo l’ennesimo rinvio. Nel procedimento sono parte civile i familiari di Cameyi (tutelati dal legale Luca Sartini) e l’associazione Penelope Marche, assistita dall’avvocato Marco Vannini.

Le difficoltà

«La firma della notifica è illeggibile ed è stata consegnata per raccomandata - afferma l’avvocato Sartini -. Dato che l’imputato si trova all’estero, la notifica verrà effettuata ai sensi dell’articolo 169 del codice di procedura penale. L’auspicio è che l’udienza si faccia e che il processo si apra, anche in contumacia, e si dia corso alla giustizia, anche perché c’è una famiglia che la sta attendendo da 14 anni. La famiglia ha tutto il diritto di avere un giusto processo e soprattutto di sapere la verità su come è morta Cameyi e su chi è il responsabile».

L’accusa

Sarebbe stata uccisa e sepolta dall’ex fidanzato. La Procura di Macerata non ha dubbi su com’è finita in una fossa la povera Cameyi. La ragazzina 15enne bengalese era scomparsa nel nulla da Ancona il 29 maggio del 2010. Una studentessa delle medie già ben inserita, che progettava i suoi studi alle superiori, sognava di giocare a calcio e voleva vestire all’occidentale, come le sue amiche. Abitava con la famiglia in via Pergolesi, nel rione popolare degli Archi. Una mattina di primavera uscì per andare a scuola, con i libri nello zainetto, ma non la videro più viva. Parte dei suoi resti furono trovati otto anni più tardi, il 28 marzo del 2018, a Porto Recanati in un campo poco distante dall’Hotel House dove viveva Monir Kazi. Il processo sulla morte della ragazzina è diventato un percorso a ostacoli.