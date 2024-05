PORTO SANT'ELPIDIO Siamo agli sgoccioli per Villa Baruchello, entro il mese di giugno saranno ultimati i lavori di riqualificazione assicura l’amministrazione comunale. L’argomento era stato anche oggetto di dibattito nell’ultimo consiglio comunale e ieri mattina c’è stato il sopralluogo del vicesindaco Andrea Balestrieri che aggiorna sui cantieri in corso.

Gli interventi

Procedono gli interventi di riqualificazione urbana in vista dell’estate e in spiaggia, in particolare, è previsto un incremento delle docce sulle aree libere, con nuove postazioni a disposizione dei bagnanti che non si servono delle aree attrezzate negli stabilimenti balneari. A giorni sarà sistemata la pista ciclabile sul lungomare Faleriense, in certi tratti è in pessime condizioni e si tratta di rifare la pavimentazione. In quanto alla dimora storica in via Belvedere al quartiere di Marina Picena, il giardino ed il bosco della villa sono tornati fruibili al pubblico e si stanno completando gli ultimi ritocchi. Terminata la messa a dimora del verde, sono state rimosse le piante pericolanti e si sono riaperti i sentieri che erano impraticabili per la fitta vegetazione.

L’illuminazione

La villa avrà un’illuminazione rinnovata su bosco, giardino, sulla scalinata delle sfingi e la fontana che sarà illuminata dall’interno, insieme a tutta la facciata dell’edificio. Sono previsti cancelli automatizzati temporizzati con orario di apertura dalle 7 del mattino alle 20.30, questo per evitare bivacchi che l’associazione di quartiere ha denunciato ripetutamente. In questa fase si stanno predisponendo le integrazioni al sistema di captazione delle acque per l’irrigazione estiva e si stanno completando gli impianti audio e video della sala conferenze.

I posti

Per numero di posti a sedere e vista sul giardino dall’alto, quella sala conferenze si adatta a convegnistica di ogni genere. Al piano di sotto, alla limonaia, si è risolto il problema delle infiltrazioni d’acqua e si è potuto procedere con le tinteggiature e il ripristino della pavimentazione. E’ stata pavimentata ed impermeabilizzata anche la sala del pianoforte.

L’impegno

«Siamo in dirittura d’arrivo – dice il vicesindaco Balestrieri, con delega ai lavori pubblici – l’intera dimora storica dalla metà del prossimo mese tornerà fruibile. Una delle prime occasioni pubbliche in cui la utilizzeremo sarà la cerimonia di consegna regionale delle Bandiere gialle Fiab a luglio e stiamo pianificando gli appuntamenti culturali per il periodo estivo. La villa tornerà tra le sedi comunali dove celebrare matrimoni civili, sicuramente sarà una location molto richiesta». Il sindaco Massimiliano Ciarpella ribadisce che la villa in questione «è uno dei luoghi simbolo della città e merita di tornare a splendere ed ospitare eventi di alta qualità. Stiamo portando avanti un lavoro a 360 gradi. Ci sono i progetti di riqualificazione finanziati con fondi Pnrr o altri canali ma c’è anche un lavoro quotidiano fatto di tanti piccoli e grandi interventi per migliorare i servizi e fruibilità».