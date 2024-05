PORTO SAN GIORGIO Terremoto nella Lega, strascichi inevitabili anche a livello comunale. Nei giorni scorsi la segretaria cittadina del partito Giulia Marinangeli si è dimessa, mentre ieri Alan Petrini, coordinatore provinciale del partito, ha fatto sapere che la cena con Mirco Carloni, che ha scatenato la bagarre, non era stata organizzata dal partito, bensì da Carlo Del Vecchio, tesserato in quell'occasione.

APPROFONDIMENTI LA POLITICA Affaire Lega a Porto San Giorgio, il segretario provinciale Petrini chiede l’unità dopo le dimissioni di Marinangeli: «Ingiuste le critiche su quella cena»

La fase

Da verificare anche la situazione negli altri partiti, a partire dall'assessora Alessandra Petracci che avrebbe avuto in passato alcuni dissapori con i vertici regionali di Forza Italia. Nei mesi scorsi, erano emerse frizioni anche nel gruppo politico di FdI coordinato da Andrea Agostini, con il quale i più giovani erano entrati in rotta. Idem il consigliere Renzo Petrozzi, che durante l'ultimo consiglio comunale, al momento del voto della variazione di bilancio, non trovandosi d'accordo sull'aumento della Tari, è uscito dall'aula.

Tutto questo mentre è necessario affrontare di petto temi importanti, come il porto e le tamerici, visto che, per quanto riguarda le piante, sembra che nessuno sapesse quando sarebbe avvenuto il taglio né che sarebbero state sostituite da alcuni ramoscelli puntellati. In maggioranza alcuni lamentano che i gruppi di riferimento fatichino ad incontrarsi per discutere sui temi e che la maggioranza sia ormai un “unicum” che fa capo al sindaco Valerio Vesprini, nonostante alcuni gruppi siano per così dire solo “in prestito” al gruppo elettorale del sindaco. Lo scenario potrebbe prefigurare cambiamenti forse non immediati ma interni alla maggioranza e il terremoto nella Lega potrebbe avere altre ripercussioni. Non si tratta di una cena. Potrebbero cambiare gli equilibri. Qualche voce trapelata, parlerebbe di disancoraggio totale tra giunta e maggioranza.

L’iniziativa

È in questo quadro che domani, alle ore 21, al teatro comunale, si terrà a presentazione del progetto per l’adeguamento morfologico e strutturale del porto, finanziato con i fondi Fsc nell’ambito dell’accordo tra Regione e Governo. L’evento, moderato dal giornalista Giorgio Fedeli, rappresenta un’importante occasione di condivisione con la cittadinanza. Interverranno il governatore della Regione Francesco Acquaroli e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché segretario del Cipess, il senatore Alessandro Morelli. «Si tratta di un momento storico per Porto San Giorgio oltre che per la provincia dal momento che il porto rappresenta un’infrastruttura di rilievo cruciale non solo per la città ma per l’intero territorio», rimarca il sindaco Valerio Vesprini.