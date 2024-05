URBINO Augurava alla ex di vivere per sempre attaccata a un tubo. L’altro giorno in tribunale a Urbino la sentenza per atti persecutori. Per l’accusa, finita la relazione, lui, 30enne, avrebbe iniziato a molestare e minacciare la ex compagna tramite chiamate WhatsApp e messaggi. La scusa era che lui voleva vedere il figlio. «Dormi sempre tranquilla» le avrebbe detto. «Domani quando apro la porta non so cosa succede, tanto in galera non si va». Minacce anche al nuovo compagno di lei, come promesse di farlo finire sulla sedia a rotelle riempiendolo di botte. La donna avrebbe vissuto momenti di ansia e tensione in casa finchè ha trovato il coraggio di denunciare. L’uomo è finito a processo con l’accusa di atti persecutori aggravati e non ottemperanza dei provvedimenti del giudice per essersi allontanato con il figlio da casa fuori dai giorni e orari stabiliti. L’imputato difeso dall’avvocato Luca Gregori. Il pm ha chiesto la condanna per entrambi i reati alla pena di 1 anno e 2 mesi. Il giudice ha assolto l’uomo per il reato della violazione del provvedimento ma lo ha condannato per stalking a 10 mesi. La pena sarà sospesa se lui aderirà a un percorso terapeutico per uomini maltrattanti. La donna si è costituita parte civile tramite l’avvocato Manna che ha chiesto 10 mila euro di risarcimento. Il giudice ha concesso 1.000 euro di provvisionale. L’avvocato Gregori promette appello.