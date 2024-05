PORTO SANT'ELPIDIO Passa la variazione di bilancio in consiglio, una variazione importante quasi come un assestamento di bilancio, applicata per gli asili, le scuole il decoro urbano in vista dell’estate. Illustra il punto l’assessore al Bilancio Marco Traini, il quale rimarca che «sui Servizi sociali abbiamo un saldo negativo di 77mila euro e prevediamo maggiori entrate per 800mila euro, in particolare per investimenti tra gli 0-6 anni, vengono aumentate anche le entrate per le rette negli asili comunali pari a 36mila euro perché siamo in procinto di rinnovo dei bandi per la gestione degli asili nido comunali».

La situazione

«Oggi - riprende - sono gestiti uno in concessione e l’altro in appalto, da ora in avanti passiamo per entrambi gli asili all’appalto di servizi, avremo un unico gestore e una maggiore entrata. La possibilità di avere un unico gestore qualifica il servizio, consideriamo che il rapporto tra educatore e bambino deve essere un educatore ogni 7 bambini, c’è una richiesta importante del servizio e miriamo a ottimizzare il servizio». Maggiori uscite anche per l’assistenza scolastica dei ragazzi disabili e più spese relative ai minori in comunità protette, in questo caso c’è una maggiore spesa di 127mila euro rispetto ai 200mila euro che erano stati previsti nel bilancio di previsione.

«Purtroppo non è una notizia positiva – dice Traini – perché effettivamente le spese sono tante per i ragazzi in comunità e purtroppo ce ne facciamo carico con il nostro bilancio. Utilizzeremo l’avanzo di amministrazione per finanziare queste spese». Per la parte relativa alla cultura e la scuola c’è una variazione negativa per 22mila euro, «registriamo maggiori uscite per la mensa scolastica, la manutenzione dei nostri scuolabus e per le attività culturali nelle scuole» spiega l’assessore. Aumento di spesa di 212mila euro anche per gli eventi, cioè per gestire in appalto il montaggio e smontaggio palchi. «Abbiamo deciso di appaltare quest’attività – dice Traini – 20mila euro per gli impianti videosorveglianza e 20mila euro per la locazione dei locali dove trasferire la Collodi da settembre».

Il decoro in previsione dell’estate «vogliamo anticipare alcuni interventi e utilizzeremo parte dell’avanzo di amministrazione per il rifacimento delle aree verdi sul lungomare nord, via Battisti e via Principe Umberto la seconda trance – dice Traini – 65mila euro per due nuovi scuolabus, manutenzione straordinaria pista ciclabile Faleriense e arredo urbano».

La richiesta

Il capogruppo Pd Nazareno Franchellucci chiede conto sulla tassa di soggiorno che è stata svuotata al Primo Maggio e chiede se sarà rimpinguato, riceve risposta positiva da parte del sindaco Massimiliano Ciarpella, il quale dice che c'è un dialogo costante con la Consulta del turismo sotto questo aspetto. Il vicesindaco Andrea Balestrieri ha rassicurato invece il capogruppo del Laboratorio Civico Pierpaolo Lattanzi sul ripristino della segnaletica stradale. Dice Lattanzi che «spendiamo 10mila euro per segnaletica nuova ma quella che c’è è disastrosa, va sistemata».