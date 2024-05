FERMO Entrato nel vivo il festival Andrea Postacchini con l’omonimo concorso violinistico, giunto quest’anno alla 31ª edizione, le cui audizioni hanno preso il via al teatro dell’Aquila. Organizzata dal 1994 con cadenza annuale dal centro culturale Antiqua Marca Firmana e intitolato al rinomato liutaio fermano, la kermesse musicale ricopre un posto di primissimo piano nel panorama musicale internazionale e ha ricevuto premi e riconoscimenti importanti.

La data

L’edizione 2024 si svolgerà fino a sabato e accoglie 123 partecipanti tra gli 8 e i 30 anni, appartenenti ai 5 continenti, suddivisi in base all’età in quattro categorie (dai nati nel 1992 ai nati nel 2016). Prosegue, intanto, il programma di eventi che costellano il cartellone dell’edizione. Nei giorni scorsi inaugurata nel foyer l’esposizione “Liuteria in mostra”, con l’introduzione del curatore, il liutaio Giovanni Lazzaro. Tra gli strumenti anche il violino Stradivari 1725 del liutaio teramano Giacomo Nibid, destinato al vincitore assoluto del premio, e il violino “Marino Capicchioni-Rimini 1966” che andrà in comodato d’uso gratuito per un intero anno al miglior concorrente italiano classificato delle categorie C e D, consegnato dall’atelier Lazzaro di Padova & Fine Violins Salzburg GmbH. In occasione della kermesse, inoltre, si tengono, in collaborazione con “Il Circolo di Ave”, due serate per la rassegna “Chi suona stasera?” a Palazzo Brancadoro.

Gli appuntamentioggi e domani alle 21.15: vedranno protagonisti i giovani violinisti del Concorso. I concerti, a ingresso gratuito, godranno dell’accompagnamento dei coordinatori ufficiali del concorso e della presentazione di Paolo Strappa. A completare gli eventi anche gli “Incontri dei violinisti del Postacchini con le scuole”. Oggi dalle 9 alle 10.30, con gli studenti della Da Vinci-Ungaretti di Fermo e, dalle 11 alle 12.30 con quelli della Nardi di Porto San Giorgio. Domani sarà il turno della Fracassetti di Capodarco dalle 9 alle 10.30 e della Betti di Fermo dalle 11 alle 12.30.

Il finale

In teatro intanto proseguono le audizioni dei concorrenti impegnati nelle varie categorie fino al gran finale in programma sabato sera al teatro dell’Aquila. Una vetrina per Fermo vista la presenza di musicisti da tutto il mondo e dei loro accompagnatori.