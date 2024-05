SENIGALLIA Riscuote consensi il divieto di fumo in spiaggia, seppure facoltativo, che il consigliere Floriano Schiavoni ha proposto di introdurre. C’è anche chi chiede di imporlo su tutto l’arenile, fatte salve zone dedicate, invece di lasciarlo a discrezione del singolo operatore. «Sono assolutamente favorevole – commenta Daniele Corinaldesi, Bagni Nella 57 sul lungomare Alighieri –, avevo chiesto al sindaco di intervenire perché molti clienti si lamentano delle sigarette ma, non avendo una norma a cui fare riferimento, non possiamo vietarlo».

APPROFONDIMENTI IL CONTAGIO Senigallia, casi di scabbia all'asilo: il Comune chiude la struttura per due giorni di disinfestazione e sanificazione



L’emendamento

Tramite un emendamento alla proposta di variazione del regolamento comunale per la gestione dell’arenile, martedì il consiglio comunale dovrà decidere se introdurre il divieto, facoltativo, per gli stabilimenti balneari di vietare di fumare nei propri spazi oppure limitarlo, individuando delle zone apposite per fumatori.

Chiede di più Maurizio Tamenghi, Bagni 26/27 lungomare Mameli: «Non si può scaricare su di noi la decisione perché se vieti di fumare nel tuo stabilimento perdi una fetta di clientela, che può andare in un altro chalet. Se invece la proposta è per tutti uguale, no. Non trovo giusto lasciare a noi la scelta. Mi trovo d’accordo - aggiunge - sul divieto perché da non fumatore mi dà fastidio stare sotto l’ombrellone, magari con i bambini, dover respirare il fumo di chi mi sta vicino». Non è solo questo il problema.

«Pulendo tutti i giorni – spiega – posso dire che i mozziconi di sigaretta sono tra i rifiuti che più ci capita di raccogliere perché è più facile per chi fuma spegnerla e gettarla a terra. Vietare il fumo in spiaggia sarebbe importante anche per l’ambiente perché è pieno di cicche di sigarette». C’è chi ha rimosso i posacenere da sotto gli ombrelloni per dare un segnale. «L’ho fatto per cercare di sensibilizzare i clienti – spiega Marco Baldelli Montagna, Bagni Firmina 84 sul lungomare Alighieri – affinché capiscano che il fumo può dare fastidio e con il vento la cenere può anche andare in giro. A chi me lo chiede, porto il posacenere ma con la raccomandazione di non fumare se vicino ci sono bambini o persone a cui dà fastidio. E’ tutta una questione di educazione e rispetto. Sono a favore del divieto che dovrebbe introdurre il Comune per tutti, magari potrebbe essere un incentivo per smettere di fumare e lo dico anche per me».



E’ d’accordo Valter Morganti, Bagni Tommi 38 sul lungomare Mameli: «Sono favorevole ad organizzare zone dedicate ai fumatori con il divieto in spiaggia - dice -. Visto che siamo sempre attenti all’ambiente e alla salute, secondo me come prima regola dovremmo organizzare delle zone fumatori nelle aree bar o gazebo per qualche anno per poi valutare se vietare del tutto il fumo in spiaggia, luogo in cui si va per prendere una boccata d’aria ricca di iodio e non certo di sostanze tossiche. Aggiungo che, purtroppo, la maleducazione solo in Italia regna sovrana e il mozzicone non si capisce perché si debba lanciare nell’ombrellone del vicino anche quando si è muniti di apposito posacenere. Come hanno imposto il divieto di entrare in spiaggia con bottiglie o bicchieri di vetro, potrebbero vietare il fumo sotto l’ombrellone».