FERMO Distretto produttivo Fermano-Maceratese in crisi. Le aziende dei settori delle calzature, pelletterie e quelle dell’indotto stanno soffrendo un calo degli ordinativi. C’è un forte aumento della richiesta di cassa integrazione e si temono licenziamenti e chiusure di aziende. Sulla base di questa situazione, che non riguarda solo il distretto marchigiano ma tutti i cluster italiani legati al fashion, ma che col passare del tempo sta assumendo i toni della drammaticità, Confartigianato Moda e Cna Federmoda chiedono misure urgenti per il sostegno del settore. A livello nazionale e locale.

Le proposte

Le proposte delle due confederazioni sono: la sospensione dei versamenti contributivi ed erariali per 12 mesi a partire dal prossimo primo giugno. E la loro rateizzazione con 4 rate trimestrali a tasso zero, la prima con scadenza 30 giugno 2025. Poi la cassa integrazione in deroga a valere per tutte le tipologie di imprese della moda (sia sopra che sotto i 15 dipendenti) per 6 settimane e /o il rifinanziamento degli Enti bilaterali. Al punto numero tre l’esenzione delle quote di partecipazione alle manifestazioni fieristiche di Ice Agenzia fino al 31 luglio 2025. Inoltre, tramite il fondo per il Made In Italy, per migliorare la liquidità delle imprese occorrerebbe prevedere finanziamenti a tasso zero o calmierato rimborsabili in 6 anni a copertura del 20% dell’indebitamento.

La sospensione dei prestiti bancari o Simest o Sace per essere poi rateizzati in coda ai finanziamenti. O, in alternativa o aggiunta, la rimodulazione dei finanziamenti in corso nei termini stabiliti e definiti per legge, aggiungendo la possibilità di inserire o ricalcolare un periodo di preammortamento di massimo 12 mesi. Il quinto e ultimo punto è incentrato sul famoso credito di imposta, con le associazioni che chiedono la risoluzione, tramite annullamento, del recupero del credito di imposta per ricerca e sviluppo per le Pmi della moda per le imprese che lo hanno utilizzato come previsto dalla prima stesura della legge. Inoltre, andrebbe previsto un contributo per rafforzare le posizioni di mercato e il consolidamento dei progetti d’investimento in marketing, digitalizzazione, sostenibilità ambientale e aggregazioni di imprese.

«Sono misure urgenti e significative visto che il settore non ha mai beneficiato di azioni specifiche e di così importante impatto», commentano la presidente del settore moda di Confartigianato Macerata, Ascoli Piceno e Fermo Moira Amaranti e il presidente Cna Federmoda Fermo Paolo Mattiozzi -. Il comparto – continuano i due rappresentanti di categoria - sta vivendo una preoccupante flessione e le prospettive future vedono segnali di forti difficoltà. Lo scenario internazionale e le sue incertezze hanno stravolto il lavoro dell’intera filiera, con il conseguente blocco produttivo anche dei grandi brand. Se vogliamo tutelare il made in Italy dobbiamo obbligatoriamente salvare l’artigianalità che ne è da sempre il Dna. Le nostre proposte vanno in questa direzione e raggiungere questo obiettivo».