CIVITANOVA Deve aspettare 13 anni per una sentenza, viene risarcito di 6mila euro. È quanto ha deciso la Corte di Appello di Ancona ai sensi della legge Pinto sulla irragionevole durata del processo. La singolarità della vicenda sta nel fatto che riguarda un alunno civitanovese di prima elementare ingiustamente bocciato in una primaria della città. Ma nel 2010. Oggi quell’alunno è maggiorenne e l’anno scorso si è anche diplomato.

La vicenda

Quella bocciatura non è mai stata eseguita nel senso che, all’epoca, il Tar, sospese il provvedimento. Ma con riserva. Il bambino fu ammesso in seconda elementare ma il Tar avrebbe potuto in qualsiasi momento entrare nel merito della questione e confermare la decisione. A quel punto il percorso scolastico dell’alunno sarebbe stato interrotto. Solo nel dicembre 2023 arriva la sentenza. «Ha dovuto attendere ben 13 anni per un pronunciamento definitivo – spiegano Letizia Murri e Valeria Piantoni, avvocati del giovane – nonostante i vari solleciti inviati dalle legali che assistevano la famiglia. A quel punto l’alunno era già ventenne e diplomato e la sentenza, stante il tempo trascorso, non poteva che essere di cessazione della materia del contendere». Il ragazzo, affidandosi a Murri e Piantoni, ha inoltrato ricorso presso la Corte d’Appello di Ancona perché gli fosse riconosciuto un equo indennizzo ai sensi della Legge Pinto, per il danno conseguente alla irragionevole durata del processo dinanzi al Tar. La normativa prevede che i giudizi di primo grado debbano esaurirsi in un termine non superiore ai tre anni. Per gli anni eccedenti, la Corte d’Appello può riconoscere un indennizzo che va da 400 a 800 euro l’anno.

Richiesta ammissibile

«Il 20 maggio scorso – continuano i legali – il Giudice designato della Corte d’Appello di Ancona, ha ritenuto ammissibile la richiesta del ragazzo, stanti anche le reiterate richieste che al tempo le avvocate Letizia Murri e Luisella Cellini avevano inoltrato al Tar per sollecitare la fissazione dell’udienza di merito. La Corte ha ritenuto congruo liquidare una somma di 600 euro per ciascuno dei dieci anni di ritardo. Riconosciuta anche la rifusione delle spese di lite, con ingiunzione di pagamento a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze». Soddisfatti per questo pronunciamento sia il ragazzo che la propria madre, nel frattempo rimasta vedova. Per anni hanno sopportato l’ incertezza circa l’esito del procedimento, risolto solo nel dicembre scorso. Ora riconosciuto il ritardo della pronuncia.