MACERATA Ha coronato il suo sogno d’amore. E poi si è arresa di fronte a una malattia contro la quale combatteva da tempo, ma che non le ha lasciato scampo. Si è spenta all’hospice dell’ospedale di Macerata Ilaria Lattanzi, 31 anni, commessa in un centro ottico di corso Cairoli a Macerata. Anche per questo la giovane era molto conosciuta, non solo a Macerata. Il sorriso di chi ama la vita, la forza di chi non vuole arrendersi e quell’amore grande per il suo fidanzato a cui ha voluto dire «Sì» pure dal suo letto d’ospedale. È tutto ciò che resterà nel cuore e nei ricordi di chi l’ha conosciuta e che ora fa fatica a immaginare che se ne sia andata.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Droga, armi e ubriachi al volante: weekend intenso per i carabinieri del Maceratese





Lascia un vuoto profondo la scomparsa di Ilaria, e un dolore che si fa più grande alla notizia di una morte avvenuta solo pochi giorni dopo il matrimonio con il suo Pierpaolo. Marito e moglie per pochi giorni, i due giovani sono stati divisi dalla malattia. Ma a quell’unione non hanno rinunciato, pur sapendo che sarebbe stato poco il tempo a disposizione. Nel manifesto, però, quell’unione viene sottolineata dalla presenza del cognome del marito. In tanti ieri si sono recati alla camera ardente alla sala del commiato della Croce Verde per l’ultimo saluto alla giovane e per stringersi attorno al dolore dei familiari in un momento così doloroso. I funerali sono in programma per oggi, alle 15.30, nella chiesa di Santa Maria della Pace.

Il precedente di Andrea Merlini





La triste storia di Ilaria e Pierpaolo ricorda un po’ quella di Andrea Merlini, dipendente dell’area servizi tecnici dell’Università di Macerata, e della sua sposa, Monia Ripari. Il 51enne maceratese aveva sposato l’insegnate di Tolentino a marzo scorso, all’hospice di San Severino, dove era ricoverato da tempo per una malattia, diagnosticata un anno fa e contro la quale ha combattuto con tutte le sue forze. Ma solo due mesi dopo quel «Sì» - a maggio - Merlini si è spento nella struttura sanitaria settempedana. Due grandi storie d’amore, dove la forza del sentimento che lega i due sposi va oltre il letto d’ospedale dove è costretto chi è malato e supera pure la paura di una diagnosi dalla quale non si può tornare indietro.