CORRIDONIA Quattro Comuni, quattro modi di scoprire le loro “bellezze in bicicletta”. Questo infatti è il nome del progetto che lega Corridonia, Petriolo, Tolentino e Mogliano, lanciato ieri mattina con una staffetta su due ruote guidata dagli amministratori dei quattro centri e coordinata dallo staff di Noi Marche Bike Life. Il tour è partito di buon mattino dal cuore di Corridonia, ovvero piazza Corridoni, dove ormai è tutto pronto (manca solo l’affidamento del servizio, presto poi sarà operativo anche il bike point a San Claudio) per l’inaugurazione dell’info point dedicato al bike al piano terra del palazzo comunale.

L’accoglienza

Ad accogliere il folto gruppo gli assessori Massimo Cesca, Gemma Acciarresi e Nelia Calvigioni, con i primi due che hanno dato il via ufficiale alla giornata su due ruote, chi in sella a bici muscolari, chi con le e-bike. «Il progetto era nato con la precedente amministrazione, noi l’abbiamo portato a termine – spiega Cesca –. Cerchiamo di valorizzare ciò che di interessante abbiamo da un punto di vista artistico, culturale e paesaggistico anche attraverso il mondo della bici. Siamo verso la conclusione di questo progetto, mancano ancora alcuni passaggi che dovrebbero essere ultimati a settembre, ma ci siamo. Gli itinerari che abbiamo preparato saranno inseriti all’interno di app specifiche che si potranno scaricare direttamente ma anche entrarci attraverso dei qr code che saranno posizionati in alcune location specifiche in ogni comune del network. Vogliamo accompagnare il ciclista sia nell’individuazione dei quattro percorsi, ognuno con una propria specifica: acque, arte e cultura, sacro e secret places. Ci saranno indicazioni sui punti di ristoro, i bike point dove poter ricevere assistenza meccanica e i bike hotel. Proviamo a intercettare quella fascia di turisti che non è prettamente del settore ma che magari stuzzicata da questi servizi può interessarsi alle nostre località». Dal centro storico corridoniano, la carovana ha preso la strada verso Petriolo, scoprendo la nuova bike station, il Museo dei legni processionali e il punto noleggio e-bike Bikehello.

La sosta

Quindi sosta al paradiso delle due ruote, la riserva naturale dell’Abbadia di Fiastra, poi gran finale a Mogliano, dove, dopo la visita alla bottega di Intreccio Vivo, che ha riscoperto l’antica tradizione moglianese dell’intreccio facendone un’impresa che dà lavoro a diversi giovani e che oggi raccoglie commesse pure da giganti del lusso come Hermés e Bugatti, la giornata si è chiusa la presentazione ufficiale del progetto al Teatro Apollo.