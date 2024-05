MACERATA Non si placa la bufera che ha investito Apm sullo spostamento dei contatori idrici, un autentico salasso per migliaia di maceratesi che dovranno a proprie spese effettuare questa operazione. Non solo il mondo politico locale è intervenuto sulla materia ma anche e soprattutto le associazioni dei consumatori a cui tantissimi cittadini si sono rivolti hanno cercato di individuare un percorso che potesse alleviare le ingenti spese cui vanno incontro coloro che sono interessati dallo spostamento dei misuratori idrici.

La vicenda

La vicenda è nata nei mesi scorsi quando una serie di raccomandate inviate dall’Apm servizio idrico sono arrivate nelle case dei maceratesi in cui si chiede agli utenti lo spostamento dei contatori dell’acqua in parti accessibili dagli addetti alle letture. Questo riguarda quei condomini che hanno il contatore all’interno dell’edificio. L’azienda, nel caso in cui i cittadini non dovessero effettuare l’operazione entro 90 giorni, si dichiara «esonerata dalla responsabilità dei danni relativi a eventuali dispersioni idriche». I lavori per lo spostamento dei contatori sono a totale carico dell’utenza.

I dati

Basti pensare che, dati forniti dall’assessora Oriana Piccioni in un recente consiglio comunale, sono circa 2.200 i contatori Apm non accessibili, il 9% del totale. L’Apm sta facendo i sopralluoghi sulla base delle richieste avanzate ma intanto sono stati resi noti i contenuti economici della questione: il costo complessivo stimato è di due milioni di euro che dovranno sborsare gli utenti interessati.

La problematica

«La problematica dello spostamento dei contatori dell’Apm a Macerata è stata vissuta come una violenza – sottolinea il presidente provinciale di Federconsumatori, Lorenzo Longo- poiché in altre realtà lo spostamento è stata gestito con la co-partecipazione delle municipalizzate, basti guardare il vicino esempio di Civitanova. Proprio nella città rivierasca l’Atac partecipava economicamente in passato alla predisposizione del nuovo vano ove venivano alloggiati i contatori mentre di recente è stato indetto un bando con un contributo a fondo perduto, a favore dell’utente finale (singolo o condominio) che coprirà il 100% dei costi da sostenere a carico dell’utente per l’installazione di contatori. L’oggetto del bando è un contributo per installazione di contatori acquedotto in posizione accessibile finalizzato al miglioramento dell’attività di misura. Perché non fare questo anche a Macerata dove invece ti fanno pagare lo spostamento in forma lineare retta, che vuole dire che non vi è alcuna partecipazione al lavoro della manodopera che è tutto a carico dell’utente».

Il dialogo

La Federconsumatori ha cercato in questi mesi di dialogo di individuare soluzioni che possano venire incontro alle richieste pervenute dagli utenti costretti ad effettuare questo spostamento dei contatori, visto anche che nei condomini dove lo spostamento risulta molto complesso il costo sarebbe esorbitante per i proprietari degli appartamenti, nell’ordine di migliaia di euro. «L’applicazione della norma da parte dell’Apm è difficilmente attaccabile -prosegue il presidente Longo- essendo una legge nazionale, pertanto chi dovrebbe intervenire è il Comune di Macerata che è l’azionista di maggioranza della partecipata, tenendo anche in considerazione gli utili dell’Apm che sarebbero stati sicuramente sufficienti per partecipare alla spesa. Se il problema poi sono i morosi troviamo soluzioni alternative. Bisogna pensare a procedure simili ai contatori del gas e della luce che permettono le letture da remoto. Perché poi Aato3, che gestisce le tariffe, non interviene visto che non c’è mai uniformità di gestione? Anche su questo le amministrazioni, i sindaci devono intervenire e cercare di affrontare il problema in maniera omogenea. Poiché si parla di gestore unico dell’idrico, che dovrà essere pubblico, perché non posticipare il lavoro di spostamento contatori ad una direttiva provinciale unica?».