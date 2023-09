Droga, armi e ubriachi al volante: weekend intenso per i carabinieri del Maceratese

MACERATA - Armi, droga e ubriachi o drogati al colante è stato un intenso weekend di controlli quello dei carabinieri della provincia di Macerata.

Ascoli, pioggia e testacoda: che paura per un'auto a pochi passi dal Torrente Castellano

Corridonia

I carabinieri della stazione di Corridonia hanno rintracciato ed arrestato un cittadino italiano, operaio 43enne, di origini tunisine, già condannato per truffa. L’uomo devra’ espiare la pena di 9 mesi di reclusione oltre al recupero della pena pecuniaria della multa di euro 500,00. Ora il 43enne si trova presso la casa circondariale di fermo.

Macerata

Denunciato e patente ritirata ad un cittadino italiano, 44enne, residente nel capoluogo: e’ risultato positivo all’accertamento alcolemico.

Denunciato anche un minore, cittadino albanese, 17enne, studente, domiciliato a Macerata, trovato in possesso di una sigaretta contenente marijuana.

Mogliano

Nel corso del predisposto servizio i carabinieri di mogliano (mc) hanno rinvenuto, all’interno di un barattolo di vetro, sul ciglio della strada in contrada santa croce, 20 grammi di hashish e circa 2 grammi di marijuana, il tutto sottoposta a sequestro.

Pedaso, «C'è un assegno da riscuotere», ma il finto addetto Inps gli sfila 850 euro col trucco del bancomat

Civitanova e Porto Recanati

Denunciato un cittadino austriaco, 32enne, trovato in possesso di tre cutter, una pistola da softair priva di tappo rosso, due ricariche gas e dodici pallini compatibili con l’arma rinvenuta e subito dopo sequestrata. Denunciati (e patente ritirata) due cittadini italiani, un uomo 61enne, artigiano, residente a Civitanova ed una donna, 26enne, studentessa, residente a Sirolo (an), poiche’ entrambi, controllati alla guida delle proprie auto, sono risultati positivi all’accertamento alcolemico. Una giovane studentessa 23enne residente a potenza picena, e’ stata invece segnalata alla Prefettura di Macerata quale assuntrice di sostanze stupefacenti: durante il controllo,e’ stata trovata in possesso di circa 7,2 grammi di hashish.

Tolentino

I carabinieri della compagnia di Tolentino hanno segnalato alla prefettura di Macerata quattro giovani uomini, tre operai ed un rappresentante, tra i 18 ed i 33 anni residenti tra Tolentino, Belforte del Chienti e Sarnano, trovati in possesso ognuno di grammi uno di sostanza stupefacente tipo hashish, marijuana e cocaina. Un cittadino italiano, 55enne, operaio tolentinate, e’ stato sanzionato perchè’ circolava con il proprio motociclo con un certificato di assicurazione digitale falsificato. Per quest’ultimo patente ritirata per la sospensione e motociclo sottoposto a sequestro amministrativo.

Matelica

Denunciata in stato di liberta’ una cittadina italiana, 43enne, residente ad esanatoglia, poiche’, controllata alla guida della propria autovettura, e’ risultata positiva all’accertamento alcolemico. Anche per lei e’ scattato il ritiro della patente di guida per la sospensione ed il veicolo affidato a terza persona idonea alla guida.