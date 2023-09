Ascoli, pioggia e testacoda: che paura per un'auto a pochi passi dal Torrente Castellano

ASCOLI- Incidente questa mattina (25 settmbre) alla Piazzarola sul ponte di Porta Cartara ad Ascoli. Un donna di 78 anni a causa della pioggia è andata in testacoda fino a sbattere contro il parapetto, sfondandolo.

Il pericolo scampato

Per fortuna l'auto non è finita nel sottostante torrente Castellano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i vigili urbani di Ascoli per rimuovere il mezzo rimasto a ostacolo della carreggiata. .