Incidente a Montefano, auto contro moto: centauro portato il elisoccorso a Torrette

MONTEFANO Incidente nel pomeriggio a Montefano, in via Della quercia. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto, un’auto e una moto si sono scontrate.

Centauro portato a Torrette

Ad avere la peggio il motociclista che è stato soccorso dai sanitari del 118. Viste le condizioni del centauro, il medico ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento a Torrette. Non sarebbe in pericolo di vita.