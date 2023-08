Potenza Picena, violento scontro tra auto e moto: un giovane centauro trasportato a Torrette in eliambulanza

POTENZA PICENA Scontro tra auto e moto e c'è un giovane centauro trasportato a Torrette. E' successo stamattina (29 agosto), a Porto Potenza, sull'Adriatica. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, un'auto condotta da una donna si è scontrata con una moto.

Il giovane ferito

Il giovane di Civitanova che era in sella alla due ruote è stato sbalzato a terra. Subito sono intervenuti i soccorsi e i sanitari del 118, viste le condizioni del centauro - rimasto sempre cosciente - hanno deciso per il trasferimento in eliambulanza all'ospedale di Torrette ad Ancona.