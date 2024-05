Macerata, dopo la lite nel locale prende a calci e morsi gli agenti: arrestato. Era senza fissa dimora e aveva diversi precedenti

MACERATA - Di evergreen c'era il suo curriculum, fatto di denunce e segnalazioni per violenza e danneggiamenti. L'equipaggio della Volante è intervenuto ieri sera alle 20.05 in via Vasco de Gama nel circolo sociale denominato "Evergreen" dove un un uomo di cittadinanza albanese, già conosciuto alle forze dell'ordine per molteplici episodi di violenza e danneggiamento posti in essere in città negli ultimi mesi per i quali era già stato segnalato, nonché destinatario di misure di prevenzione, aveva dato in escandescenza arrivando alla colluttazione con un'altra persona.

Ferito e in stato di agitazione



Giunti sul posto veniva individuato solo l'albanese, già ferito e in stato di agitazione, che aggrediva a tradimento gli agenti con calci e morsi cagionando ad uno di essi lesioni guaribili per 10 giorni.



Lo stesso, senza fissa dimora in Italia, veniva faticosamente messo in sicurezza ed accompagnato in Commissariato dove, in attesa del giudizio per direttissima previsto per lunedì, è stato arrestato per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità.