Macerata, troppi aperitivi: rissa tra tunisini e fuga in centro storico. Per 13 giovani sanzioni per atti osceni e aver orinato per strada

MACERATA - Probabilmente, di aperitivi, ne avevano fatti troppi. L'unica nota stonata alla Festa dell'Europa e degli Aperitivi Europei, che hanno tenuto banco a Macerata dal 9 all'11 maggio, è stata la rissa avvenuta in pieno centro storico fra tre tunisini (di età compresa tra i 20 e 26 anni) con regolare permesso di soggiorno e domiciliati a Macerata. I tre, entrati in un locale del centro storico, dopo aver creato subbuglio con tanto di colluttazione, sono poi fuggiti. Ma, in seguito ad alcune segnalazioni, la Polizia locale è arrivata in corso della Repubblica ed è riuscita a fermare i tre extracomunitari, di cui 2 in via Gramsci. I tre, dopo essere stati fermati, sono stati condotti in Questura. L’operazione ha visto la collaborazione di una pattuglia cella Polizia di Stato.

L'unico episodio grave

E' stato l'unico episodio violento nel bilancio delle attività di prevenzione e controllo che hanno caratterizzato le tre giornate della Festa. Un bilancio positivo che ha visto giovedì 9 maggio dalle 5.000 alle 6.000 presenze stimate, prevalentemente ragazzi, 9.000 venerdì con la presenza anche di famiglie per arrivare alle 15.000 di ieri sabato 11 maggio.

«E’ stato un clima bellissimo e collaborativo quello che abbiamo respirato durante tutta la manifestazione – afferma il Comandante Danilo Doria – e per questo voglio ringraziare i cittadini e tutti i commercianti. Il Corpo della Polizia locale si è dimostrato ancora una volta efficiente e, a sottolineare la soddisfazione di come siano andate le cose, sono stati gli applausi che abbiamo ricevuto dopo la fase di fermo e conduzione in Questura dei tre protagonisti della rissa. Infine, voglio ringraziare tutte le associazioni che hanno contribuito a garantire la sicurezza ma anche alla macchina comunale, ufficio Europa, Suap e ufficio Tecnico, per la fase organizzativa, tutti insieme hanno contribuito alla piena riuscita della manifestazione nonostante si sia registrata qualche situazione sopra le righe ma che è stata gestita in maniera ottimale».

Per un esercente multa da 500 euro per la vendita di una bottiglia

L’attività di controllo, svolta dagli agenti, ha portato all’identificazione di 34 persone, alla notifica di 9 verbali per violazione dell’ordinanza sul divieto della detenzione di contenitori di vetro, uno dei quali elevato a un minore con sanzione di 50 euro e un altro a un esercente per la vendita di una bottiglia con multa di 500 euro.

Pipì per strada e atti osceni: altri 13 verbali con multa



Altri 13 verbali, con sanzione di 150 euro, sono stati fatti ad altrettanti ragazzi e ragazze per imbrattamento – avevano orinato per strada - e ad altri 4 per atti osceni con multa di 102 euro.

Sul fronte viabilità la Polizia locale, nel corso delle tre serate della Festa dell’Europa, nella fascia oraria compresa tra le 2 e le 4 di notte, ha controllato in centro storico e nelle vie limitrofe, 68 mezzi ed elevato una sanzione amministrativa di 543 euro e ritirato la patente per 3 mesi per guida in stato di ebrezza.

Rilevate anche soste irregolari davanti a 3 passi carrabili e allo Sferisterio e 2 incidenti avvenuti nelle fasi di afflusso delle persone in città. Si è trattato di un’attività eseguita velocemente per evitare disagi.

Il piano di sicurezza messo a punto dalla Azienda Mad Events, ha visto coinvolte 85 persone tra Croce Rossa Italian – sezione di Macerata, Croce Verde, Cb Club Tigrotto, Cb Club Maceratese, Macerata Soccorso, Pro Loco Piedirpa, Asi Sicurezza, HR e naturalmente agenti della Polizia locale.

Il gazebo

Nel corso delle tre serate, inoltre, in piazza della Libertà è stato operativo un gazebo legato al progetto #Lifeaddicted, dedicato a prevenire e contrastare l'incidentalità stradale legata all'uso e abuso di droghe e alcol, i cui operatori hanno distribuito gratuitamente etilometri ai ragazzi.

Da evidenziare, infine, che il servizio Commercio controllo e coesione sociale della Polizia Locale, in collaborazione con il servizio Veterinario dell’Ast 3, è stata impegnato in attività di verifica e prevenzione, sul versante alimentare, controllando più di 14 attività durante le fasi di preparazione dei cibi destinati al consumo durante gli Aperitivi europei.