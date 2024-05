Camerino, non risponde per troppo tempo ai vicini: trovato morto all'interno della sua abitazione

CAMERINO Non risponde ai vicini di casa. Così un anziano è stato trovato morto oggi (2 maggio) in una Sae - soluzione abitativa in emergenza - a San Paolo di Camerino.

LEGGI ANCHE: Quando Ayrton Senna conquistò Sassonia (e una donna) di Fano: nel 1978 il pilota arrivò alla "Pista del Mare"

La scoperta

I vicini hanno chiamato i soccorsi, preoccupati per non aver visto l'uomo. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che, entrati nella Sae, hanno trovato l'anziano senza vita e non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La morte è avvenuta per cause naturali. Sono intervenuti i carabinieri.