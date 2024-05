MACERATA Come l’Araba Fenice rinasce la serra a Fontescodella che, prendendo spunto dal passato, avrà anche una funzione didattica per la coltivazione di specie arboree autoctone. Il progetto, messo in campo dalla giunta comunale, ha un valore di 462mila euro, rientra nel bando del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (Pinqua) con il quale il Comune di Macerata ha ottenuto un finanziamento complessivo di 15 milioni di euro.

APPROFONDIMENTI LADRI NEL CRATERE Rubano oggetti per 20mila euro nelle case terremotate di Ussita e Castelsantangelo: denuncia e Foglio di via per 7 sciacalli PROTAGONISTA Giulio Pellizzari ritorna nella sua Camerino: cena speciale nella taverna Di Mezzo

L’obiettivo

L’obiettivo è realizzare una serra completamente riqualificata e rigenerata che muove verso il miglioramento della qualità abitativa dei residenti della zona e che diventerà luogo di incontro e di interscambio tra le realtà associative del territorio. «Si è proceduto all’abbattimento della struttura della vecchia serra che era abbandonata - afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori - è stato già realizzato il massetto e da qui si costruirà il fabbricato della nuova serra che sarà edificata su moduli di alluminio e vetro. Dopo decenni di abbandono anche la storica serra di Fontescodella avrà nuova vita: l’idea è di ripristinare questo spazio da parte del Comune che abbia funzione sia di produzione di piante, fiori ornamentali, piccoli arbusti che saranno utilizzati per l’arredo del verde in città ma anche con funzione didattica per le scolaresche che visitando altri luoghi di Macerata avranno la possibilità di aggiungere anche una parte botanica con questa nuova serra. Sarà un’altra bella sorpresa a scopo sia didattico per studenti, che di produzione a servizio del decoro urbano»

L’intervento prevede la realizzazione di una serra in vetro e metallo da adibire a laboratorio verde per la coltivazione di specie arboree autoctone, la realizzazione di una strada di accesso sull’area di proprietà comunale prospicente il palasport in località Fontescodella, al di sopra dello spazio destinato ai campi da padel con annessi spogliatoi e palestra fitness, e di un sistema di deposito e pompaggio delle acque raccolte dal sistema di invarianza idraulica degli impianti sportivi per l’irrigazione degli orti.

La costruzione di una serra-laboratorio didattico nasce dall’esigenza di valorizzare due obiettivi fondamentali: l’idea di inclusione e quella di uno sviluppo sostenibile. Oltre all’aspetto didattico infatti, il progetto promuoverà l’incontro, il lavoro, lo scambio di esperienze e conoscenze e la sperimentazione per promuovere la diffusione di una maggiore consapevolezza e di un senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente. Si tratta quindi di un incubatore di pratiche di orticoltura ambientalmente e socialmente responsabile, un luogo in cui rendere possibile l’incontro di competenze diverse, dalle più tecniche a quelle che derivano dall’esperienza e dalla tradizione contadina locale; in definitiva un laboratorio per una nuova agricoltura orientata dalla biodiversità del nostro territorio.