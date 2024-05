MACERATA - Gatta con sei cuccioli abbandonati vicino al cimitero di Macerata: salvati dai volontari dell'associazione Argo.

"Ennesimo gesto riprovevole - scrive la Presidente Tiziana Giannoni - Abbandonata presso la colonia felina del civico cimitero una gatta con i suoi 6 cuccioli di pochi giorni di vita.

Sabato 25 maggio è stata un’altra giornata di piena attività per i volontari dell’associazione Argo che, su segnalazione di uno dei dipendenti addetti alla gestione del cimitero di Macerata, sono intervenuti per la presenza di una gatta e 6 cuccioli, ritrovati all’interno di un trasportino e abbandonato.

La mamma e i piccoli lanciavano lamenti e non era nemmeno possibile comprendere da quante ore gli animali si trovassero li dentro, in quella condizione.

Pertanto, con le dovute comunicazioni formali inoltrate, all’ufficio tutela animali del Comune e competente Servizio Veterinario Ast, i volontari hanno provveduto nell’immediatezza a sistemare gli animali abbandonati presso un luogo privato a disposizione dell’associazione, tenuto conto della particolarità della giornata (un sabato pomeriggio), la mancanza di un gattile a norma nella città di Macerata e le precarie condizioni di vita dei cuccioli che, come da buona prassi, necessitano di un luogo quanto più igienico possibile per evitare patologie trasmesse da altri animali e/o ambiente.

Il trasportino con gli animali è stato, infatti, abbandonato, proprio in prossimità di una delle postazioni dedicate alla somministrazione del cibo per i gatti della colonia felina del cimitero.

Precisiamo che l’associazione Argo non è intestataria della colonia felina, (che resta intestata al Comune) ma vi presta la propria attività’ su espressa delega e richiesta del Comune di Macerata, data la grave precedente mal gestione e per cercare di tutelare soprattutto quel decoro che un cimitero merita.

In poco più di un anno, infatti, sono stati sterilizzati quasi tutti i gatti presenti e ridotto il loro numero, anche attraverso l’affido di alcuni dei gatti, che erano stati abbandonati all'interno del cimitero.

E’ stata implementata una diversa organizzazione della somministrazione del cibo, che, precedentemente, veniva posto, invece, arbitrariamente, negli angoli, per terra, sopra le tombe e persino all'interno delle cappelle di famiglia.

Sono state create delle nuove postazioni cibo, quindi, in punti già prestabiliti dall' AST, dove le crocchette sono a riparo dalle intemperie e dove il cibo viene sempre somministrato dai volontari, a giorni alterni.

A totale spese dell’associazione Argo sono stati curati numerosi felini di quella colonia, anche ricorrendo a ricoveri presso cliniche private. Pertanto, questo ennesimo abbandono, richiederà un ulteriore sforzo ad una associazione che, è sì animata da tanti volontari che con cuore e disponibilità prestano la loro attività costantemente, ma non può continuare a reggere economicamente costi e interventi per la negligenza di quei cittadini che piuttosto che assumersi le proprie responsabilità, commettono un reato.

Ringraziamo, comunque, tutti coloro che potranno aiutarci, in ogni modalità possibile, compresa la sensibilizzazione a tutta la collettività, affinché tali gesti di abbandono non si ripetano".