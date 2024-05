MACERATA «Il mio obiettivo è sempre stato quello di essere il questore della gente. Spero di esserci riuscito, ho avuto un rapporto diretto con le persone». Luigi Silipo, dopo solo un anno, lascia Macerata. Al suo posto, nei prossimi giorni, arriverà Gianpaolo Patruno, originario di Bari e proveniente dal Servizio tecnico, logistico e patrimoniale di Firenze.

L’incontro

Ieri mattina Silipo ha incontrato i giornalisti e ha tracciato un bilancio della sua esperienza. «Mi dispiace andarmene perché sono molto legato alle Marche, ma la polizia è la nostra vita ed è nostro dovere servirla in tutta Italia - ha detto -. Andrò a guidare la questura di Viterbo, una nuova sfida che affronto con curiosità e grandi motivazioni». Poi il ringraziamento ai colleghi con cui ha lavorato nell’ultimo anno («persone meravigliose e dalle grandi capacità professionali»), ai prefetti Flavio Ferdani e Isabella Fusiello («da lei, ex questore, ho ricevuto tanti consigli preziosi») e ai vertici delle altre forze dell’ordine, in primis ai colonnelli Nicola Candido e Ferdinando Falco, rispettivamente comandanti provinciali di carabinieri e Guardia di finanza. Sottolineati infine gli ottimi rapporti con la polizia locale e le amministrazioni comunali. Tornando al concetto di “questore della gente”, Silipo ha ricordato gli incontri con i rappresentanti dei residenti di corso Cairoli e l’impegno per risolvere i problemi di sicurezza nella zona. Lo stesso impegno profuso nella prevenzione, con le speciali lezioni nelle scuole contro la droga e il bullismo.

«Quando ero alla guida della Squadra mobile di Roma - ha raccontato - mi sono occupato degli omicidi di Desirèe Mariottini e Sara Di Pietrantonio, due tragedie che mi hanno toccato profondamente. Ho poi avuto modo di conoscere Alessandra Verni, mamma di Pamela Mastropietro. Sua figlia farà sempre parte di Macerata e vivrà nei nostri cuori». Poi ha aggiunto: «Nella lotta alla sballo il nostro impegno è stato costante e ne è la dimostrazione il maxi sequestro di 58 chili di stupefacenti messo a segno a Porto Recanati».

Sul fronte dell’ordine pubblico sono stati numerosi i servizi svolti dalla polizia. «Sono un grande appassionato di calcio e non vorrei essere ricordato solo per i Daspo ai tifosi - ha sottolineato Silipo -. Racconto un episodio: dopo la partita tra Maceratese e Jesina, mi sono fermato a parlare con gli ultras biancorossi sotto la loro curva: è stato un colloquio franco e diretto, mi ha fatto piacere. Nel mondo ultras ci sono molte sfaccettature, apprezzo la passione e l’attaccamento con cui seguono la loro squadra». Poi una confessione: «Sono felice per la promozione della Civitanovese in serie D ma non posso nascondere che in questo anno sono diventato tifoso della Rata». La situazione più critica da fronteggiare? «Gli scontro dopo la partita tra Maceratese e Osimana, ma la nostra risposta è stata puntuale ed efficace».

Le aspettative

C’è un altro aspetto che Silipo tiene a sottolineare: «A Macerata il livello di sicurezza è alto e i cittadini, da questo punto di vista, sono esigenti. Giustamente, aggiungo io. Alla fine dello scorso anno si sono verificati diversi furti in centro, con grande impegno siamo riusciti ad arrestare gli autori. Con la cittadinanza c’è sempre stata una grande collaborazione, un rapporto fondamentale». Soprattutto per un “questore della gente”.