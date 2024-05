MACERATA Il dottor Emanuele Rossi, anconetano di origine e di formazione professionale, guida da oltre sette anni il Pronto Soccorso dell’ospedale di Macerata. Un problema evidente, a Macerata come nel resto d’Italia è la carenza di medici. «In Italia - dice il direttore del Pronto Soccorso maceratese - mancano 4.500 medici di Pronto Soccorso e diecimila infermieri. Secondo la pianta organica teorica il Pronto Soccorso di Macerata dovrebbe avere 21 medici e il primario, in realtà ci sono 12 medici e il primario per rispondere alle attività che si svolgono negli ambulatori, nella medicina d’urgenza e nell’Obi, osservazione breve intensiva».

Il ricorso

Obbligato il ricorso ai medici gettonisti delle cooperative per «il turno notturno che coprono 30 turni di 12 ore al mese. Ogni notte in servizio ci sono un medico dipendente Ast e uno delle cooperative. La direzione generale della Ast ha attivato tutte le procedure ordinarie per colmare i vuoti in organico ma i risultati dei concorsi non hanno dato gli esiti sperati e per questo motivo anche per il futuro è prevedibile il ricorso ai medici gettonisti, medici che peraltro si sono mostrati all’altezza delle funzioni richieste». La possibile soluzione alla scarsa attrattività in generale dei Pronto Soccorso: «Le regole del reclutamento le fa il mercato e a queste bisognerebbe attenersi. Oggi lo stipendio di un medico è molto basso in considerazione del livello di rischio, dello stress e dei carichi di lavoro. Un giovane medico del Pronto Soccorso guadagna circa 2600 euro mensili a fronte delle 8 notti e di 3 domeniche lavorate su 4 (si parla di qualcosa meno di 20 euro netti all’ora, ndr) e non ha possibilità di fare la libera professione. La soluzione nazionale che vedo è il superamento dei contratti di lavoro, previsti dal ccnl, per i medici di Pronto Soccorso e il ricorso alla contrattazione individuale parificando le retribuzioni orarie del medico dipendente a quelle del medico gettonista, diversamente la situazione di carenza di organico non si sbloccherà mai come conferma il dato delle borse di studio di specializzazione per la Medicina di Urgenza, borse non assegnate per il 50%». I risultati ci sono: «Il Pronto Soccorso di Macerata, nonostante tutti i disagi, supportato dalla dirigenza Ast che lavora di concerto con gli organismi regionali, è riuscito a superare sempre le difficoltà quotidiane, compresa la pandemia da Covid e lo ha fatto garantendo un eccellente livello assistenziale grazie al lavoro di squadra, di medici, infermieri e oss che quotidianamente, con sacrificio e senso del dovere, tutelano la salute dei cittadini. Una grande squadra, cito per tutti la mia vice che è la dottoressa Alessandra D’Alessandro, la coordinatrice Luigina Mastronardi e la vicecoordinatrice Eleonora Belelli. Gli accessi quotidiani oscillano tra i cento e i centodieci, quarantamila all’anno».

Gli accessi

Nonostante gli accessi siano tanti, sono diminuite di molto le proteste: «Il problema dello stazionamento dei pazienti. Nonostante gli sforzi, qualche volta l’attesa si prolunga oltre il dovuto e di questo ci scusiamo: è dovuto alla scarsità dei posti letto di area medica che è una conseguenza dell’errata programmazione dei decenni scorsi e al mancato adeguamento del dato legato all’invecchiamento della popolazione. Ora abbiamo tre posti letto per mille abitanti, andrebbero portati a cinque, almeno per avvicinarci allo standard europeo. Quanto agli accessi al Pronto Soccorso penso che i codici bianchi e verdi potrebbero essere gestiti bene nel territorio dal medico di base o dal medico di continuità. Il fatto infine che da qualche anno, da quando sono arrivato, si sia registrato un calo di segnalazioni all’Urp e in genere di proteste è un indicatore dell’apprezzamento della cittadinanza». Il futuro? «Vedere realizzato e pienamente operativo il nuovo ospedale di Macerata prima del mio pensionamento (maggio 2041)».