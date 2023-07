Pesaro, la mano si incastra nel meccanismo della tenda del balcone e lei resta sospesa nel vuoto: paura per una donna soccorsa e liberata

PESARO - Come sia potuto accadere non sia, ma una mano è rimasta incastrata nella tenda da sole del balcone che si stava arrotolando con il classico sistema elettrico e più la tenda saliva verso l'alto, più la donna con la mano incastrata nel meccanismo veniva trasportata in alto. Fino a quando è rimasta sospesa tra il balcone e il vuoto.

Le sue grida hanno richiamato i vicini che hanno subito chiamato i soccorsi: mentre sul posto - in via Kennedy a Pesaro - arrivavano polizia, ambulanza e vigili del fuoco, alcuni ragazzi sono riusciti a liberarle la mano e a farla scendere. Visibilimente sotto choc, impaurita e dolorante, la signora è stata visitata dai sanitari che l'hanno trasportata al pronto soccorso per accertamenti.