Ascoli, Recanati, Ancona, e ancora Cingoli e Pesaro, non sono solo nomi di città marchigiane, ma anche cognomi di famiglie di origine ebraica che discendono da profughi che intorno al 1400 dalla Spagna si rifugiarono nelle Marche, prendendo come cognome il nome della città ospitante. Una tradizione ebraica millenaria, per la quale le Marche non sono molto conosciute, che sarà uno dei temi trattati in “Marche, comunicazione ebraismo”, uno degli “Incontri capitali”, che si terrà a palazzo Gradari di Pesaro domani, martedì 21 maggio, alle 18,30. Nell’ambito dell’incontro il giornalista Klaus Davi dialogherà con Marco Ascoli Marchetti, presidente della comunità ebraica di Ancona e con Giulio Disegni, vicepresidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.



Le famiglie

«Le famiglie ebraiche profughe dalla Spagna – spiega Davi – si rifugiavano anche nelle Marche, adottando i cognomi delle città dove andavano. E nelle Marche c’è stata una diffusione capillare». Da Osimo a Senigallia, da Ancona a Cingoli passando per Pesaro e Ascoli, sono molti i cognomi italiani (e marchigiani) presenti in Israele. Primi fra tutti la famiglia Recanati. Sottolinea Davi: «Recanati è il cognome di una delle famiglie più importanti in Israele e titolare della principale banca privata israeliana. Il legame con le Marche è forte, discende dal nucleo che nel 1400 arrivò a Recanati e che nel corso delle varie generazioni ne hanno preso il cognome». Chiaramente dalle origini di Pergola arrivano i Della Pergola. «Sono stati - aggiunge il giornalista – gli inventori della Sisal, anche qui di origini marchigiane. Le Marche potrebbero utilizzare tutte queste narrazioni, peccato non ci sia un progetto di valorizzazione». Eppure loro, le famiglie che discendono dai profughi ebraici giunti nell’antichità, sono interessate a conoscere le proprie origini. «Sanno che i loro cognomi sono italiani – puntualizza Davi – e sono interessati a conoscere da dove arrivano. Il nostro, per loro, è un “paese mito”».

La ricerca

In questo scenario è stata condotta una ricerca, come spiega Davi: «Abbiamo considerato 500 marchigiani, ai quali abbiamo fatto domande generiche del tipo “sapete se c’è una sinagoga a Pesaro” e, nell’incontro di Pesaro presenteremo i risultati». Il dettaglio si saprà domani, ma dall’indagine è emerso, spiega Davi, che «forse scuole e comuni potrebbero fare di più per informare. Quando le persone interpellate hanno saputo cosa c’è, si sono mostrate interessate, volevano sapere se si poteva visitare la sinagoga o seguire i riti, c’è stata curiosità. I marchigiani sono più aperti, in altre regioni ho trovato più chiusura mentale». L’opportunità è importante dal punto di vista culturale e turistico, visto che c’è interesse, per queste famiglie, di conoscere le proprie radici. «Il turismo religioso è in crescita – osserva Davi – e questo potrebbe essere utile e importante per le Marche. Se si scavasse a fondo chissà quante cose si troverebbero. Bisognerebbe cogliere queste potenzialità».