MONTE PORZIO La notizia tanto attesa da tutta la comunità è arrivata ieri a metà pomeriggio: il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche ha riammesso la lista ‘Insieme per il futuro’ alle elezioni amministrative dell’8 e del 9 giugno.

Mancava un timbro

La lista era stata momentaneamente ricusata dalla sottocommissione elettorale circondariale di Pergola in quanto i moduli di presentazione su fogli A4 regolarmente spillati erano privi di timbro di congiunzione. Per questo l’organo di controllo aveva ritenuto di non potere accertare la piena consapevolezza dei sottoscrittori di voler sostenere la lista presentata.

Un fulmine a ciel sereno per il gruppo che candida sindaco Marco Moscatelli che però non si è perso d’animo e ha immediatamente presentato ricorso al Tar.

Enorme la soddisfazione: «Il Tar ha accolto integralmente il nostro ricorso. Non conosciamo ancora nello specifico le motivazioni della sentenza – spiega il candidato sindaco Moscatelli – che comunicheremo appena possibile, ma la cosa più importante è che siamo stati riammessi alla competizione elettorale.

L'avvocato Roseto

Un grande ringraziamento va al nostro avvocato Claudio Roseto del foro di Castrovillari». Con ogni evidenza è stato dimostrato che la volontà dei sottoscrittori era proprio quella di sostenere la lista. «Dopo giornate intense e anche difficili, siamo pronti ad impegnarci al massimo in questa campagna elettorale, incontrando la cittadinanza per spiegare loro il nostro programma».