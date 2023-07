PORTO SAN GIORGIO - Ruba la catenina d'oro all'odontoiatra che la sta curando: denunciata

I militari della Stazione Carabinieri di Porto San Giorgio, a seguito delle indagini avviate in seguito alla denuncia presentata da un residente, odontoiatra, hanno concluso gli accertamenti identificando e denunciando una cittadina romena classe 1975, già con precedenti penali, per il reato di furto aggravato. La donna è stata individuata, anche mediante riconoscimento fotografico, come la responsabile del furto avvenuto all'inizio del mese di giugno: approfittando di un attimo di distrazione del denunciante, che aveva appoggiato una catenina in oro su un ripiano della sedia operatoria durante l'esecuzione di urgenti cure dentarie richieste dalla donna, la sospettata aveva sottratto l'oggetto prezioso. Il valore del furto è stato stimato intorno a circa 1.000 euro.