Ancona, vede la Polizia, lancia un borsa e fugge: 19enne arrestato con etti di hashish "marchiati" Ferrari

ANCONA - Vede la Polizia, lancia il borsello e tenta la fuga, ma viene agguantato dai poliziotti: arrestato, con più di 3 etti di hashish "marchiati" Ferrari, un diciannovenne egiziano per violazione della normativa del Testo unico stupefacenti e per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni.

La volante, durante un normale servizio di controllo del territorio, transitando in piazza Ugo Bassi ad Ancona notava il giovane e pertanto decideva di effettuare un controllo. Ma lui, intuendo fin da subito le intenzioni degli operatori di Polizia, si dava immediatamente alla fuga. Un poliziotto, sceso dal veicolo di servizio, inseguiva a piedi il fuggitivo il quale scappando lungo le vie cittadine, schivava i veicoli e sfiorava la gente che passeggiava. Durante la fuga il 19enne ha provato a disfarsi della tracolla che indossava, lanciandola a terra davanti alcuni esercizi commerciali. Dopo un lungo inseguimento l'operatore di Polizia riusciva a raggiungere il soggetto e, nel tentativo di bloccarlo, veniva aggredito con un pugno al volto, per fortuna schivato. Ne nasceva una colluttazione con il soggetto che, con non poca fatica, veniva assicurato con le manette. A seguito della perquisizione effettuata gli operatori di Polizia ritrovavano all'interno degli slip indossati dal giovane un involucro di plastica di colore nero contenente hashish. Nel borsello lanciato durante l'inseguimento e prontamente recuperato venivano invece ritrovati 1 involucro in plastica di colore nero contenente sostanza stupefacente e 3 involucri di forma rettangolare con imballaggio in cellophane marchiati con logo della scuderia "Ferrari", per un totale complessivo di 328,47 grammi di hashish. Inoltre, sempre all'interno del borsello, venivano trovati un telefono cellulare probabilmente utilizzato per l'attività di spaccio della sostanza stupefacente ed un bilancino di precisione.