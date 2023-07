Fermato per un controllo minaccia di morte i carabinieri: colleziona un'altra denuncia

PORTO SAN GIORGIO - Fermato per un controllo minaccia di morte i carabinieri: il calabrese 39enne colleziona un'altra denuncia.

Durante un'attività di controllo dei Carabinieri di Porto San Giorgio nelle vicinanze della Stazione Ferroviaria, l'uomo è stato invitato dai militari a fornire i documenti identificativi. Tuttavia, egli ha inizialmente rifiutato di farlo, rivolgendo insulti e minacce esplicite (tra cui minacce di morte) nei confronti dei carabinieri. Con l'obiettivo di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, sono stati richiesti rinforzi ai militari della Stazione Carabinieri di Porto Sant'Elpidio, intervenuti prontamente. Una volta giunti sul posto, i Carabinieri sono riusciti a far collaborare l'individuo in questione, il quale ha poi fornito le proprie generalità. Successivamente è stato accompagnato presso gli uffici dell'Arma a Porto San Giorgio per le formalità di rito.