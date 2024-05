FERMO Otto auto incendiate nella notte in due raid di fuoco avvenuti a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro. Prima a Fermo e poi a Porto Sant’Elpidio. Pesante il bilancio dei danni, tantissima la paura ma per fortuna non ci sono stati feriti. Poteva andare molto peggio visto che le fiamme hanno raggiunto, in qualche caso, infissi e pareti delle abitazioni vicine, all’interno delle quali le persone in un primo momento dormivano ignare di quanto stesse accadendo fuori. Gli incendi, di matrice dolosa, sono avvenuti intorno alla mezzanotte, in rapida successione: prima quello nel capoluogo, in via Lauretana, e poi a Porto Sant’Elpidio in via Ancona. Ma non è tutto.

Il colpo

Poco prima, intorno alle 22.20, si è registrato un tentativo di furto al calzaturificio Eli Factory di Villa Luciani a Montegranaro, un’azienda d’eccellenza che produce calzature per il proprio marchio di sneaker e per altri brand del lusso. Almeno tre i banditi incappucciati in azione. Uno è stato catturato grazie alla collaborazione tra vigilanza privata dell’azienda e carabinieri. Gli altri sono scappati, favoriti dal buio delle campagne vicine. Vista la successione temporale degli eventi chi indaga non esclude un collegamento tra il tentativo di furto e le auto incendiate anche se non si escludono altre piste.

Le ipotesi

Tra le ipotesi più plausibili c’è quella che la banda che ha fallito il furto nel calzaturificio a Montegranaro abbia poi incendiato le auto per distrarre le forze dell’ordine e guadagnare la via di fuga. Ma sono in corso accertamenti per ricostruire nel dettaglio l’accaduto, anche con l’ausilio di tutte le telecamere della zona. Ma riavvolgiamo il nastro di una nottata a dir poco movimentata nel Fermano. E ripartiamo da Montegranaro dove verso le 22.20 l’impianto anti intrusione del calzaturificio ha segnalato la presenza di tre persone a volto coperto che si aggiravano all’interno dei cancelli di Eli Factory. Ma mentre i tre stavano cercando di introdursi all’interno dell’azienda, sono arrivati Andrea Croceri, amministratore di Factory, il responsabile della sicurezza e i carabinieri. Il loro arrivo ha colto di sorpresa la banda che ha tentato di dileguarsi fuggendo verso le campagne circostanti. Uno dei malviventi è stato prontamente inseguito dalla sicurezza privata ed è stato bloccato dai carabinieri. L’arrestato è un pugliese. Ieri pomeriggio la direttissima in tribunale a Fermo. L’uomo è stato posto ai domiciliari in attesa della prossima udienza. «È il terzo tentativo di furto nell’ultimo anno. Tutti sventati anche grazie ad un efficace sistema di allarme e alla solerzia del responsabile della sicurezza di Eli» ha detto ieri Andrea Croceri. Sotto choc i proprietari delle otto vetture danneggiate nel cuore della notte. Tutti cittadini che sono residenti a poca distanza da dove le auto erano state parcheggiate. Persone del posto che si sono ritrovate, loro malgrado, a fare i conti con i danni ingentissimi provocati da incendi di cui nessuno, nell’immediatezza, riesce a dare una spiegazione visto anche non ci sono collegamenti tra le vittime dei roghi se non il fatto di essere vicini di casa. Peraltro le auto che hanno preso fuoco non si trovavano neppure tutte l’una di fianco all’altra. A Fermo, in via Lauretana, nei pressi del Seminario, zona piuttosto scampagnata e non coperta dalle telecamere, hanno preso fuoco cinque auto posteggiate davanti a un condominio. Due, di proprietà di marito e moglie, erano l’una di fianco all’altra, le altre tre si trovavano a qualche decine di metri di distanza e appartengono ad altri condomini. A Porto Sant’Elpidio in via Ancona, strada chiusa e senza uscita, due auto erano parcheggiate vicine, la terza un po’ distante e dall’altro lato della strada.