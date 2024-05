FERMO C’è tempo fino al 31 maggio per iscrivere i propri figli all’asilo nido comunale, che accetta bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. Di diritto sono ammessi i bimbi che già l’hanno frequentato lo scorso anno e che chiedono di tornare anche per l’anno scolastico 2024/2025 e i bimbi che hanno un certificato secondo la legge 104/1992.

La novità

La novità, già annunciata ma presentata nel dettaglio ieri, è quella per cui l’amministrazione comunale ha deciso che, qualora ci fossero più domande rispetto ai posti a disposizione del nido comunale e le famiglie dovessero rivolgersi ad asili privati autorizzati, sarà concesso un contributo pari alla differenza tra la retta dovuta e la quota di compartecipazione al nido comunale. Numeri alla mano è l’assessore ai servizi sociali, Mirco Giampieri, che ha spiegato da dove è venuta l’idea di questo sostegno: «Lo scorso anno la graduatoria si componeva di 54 famiglie. L’asilo nido comunale Santoro può accettare complessivamente 42 bambini e dei 54 nuovi aspiranti iscritti ne abbiamo presi 25, dovendone lasciare fuori 29. Ecco perché abbiamo lavorato per capire come poter aiutare e sostenere le famiglie».

La misura

Tradotto: se la misura ci fosse stata i 29 bimbi rimasti fuori avrebbero potuto frequentare strutture private. «Così possiamo aiutare le famiglie», ha detto l’assessore Giampieri, che ha anche precisato che «l’iniziativa varrà nelle strutture autorizzate, alcune hanno già dato la disponibilità, facendo accordi. Una ventina di bimbi potranno andare lì con questa forma di aiuto». L’assessore, con un esempio concreto, ha spiegato come funziona il contributo: «Le rette del nido comunale vanno dai 160 ai 380 euro. Supponendo che nel privato debba pagare 500 euro, se nel pubblico la quota è di 380, il comune dà la differenza di 120 euro». Una misura straordinaria che, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, è stata fatta per venire incontro alle famiglie e si abbina ai rimborsi per le spese di nido che sono stati riconosciuti lo scorso anno. Aspettando il nuovo nido comunale che si sta costruendo a Campiglione con fondi Pnrr, che permetterà di avere più posti per i piccoli alunni. L’avviso pubblico, si diceva, scade il prossimo 31 maggio ed è stato pubblicato proprio per andare incontro alle famiglie, per garantire anche i più piccoli il massimo dei servizi educativi, sostenendo le famiglie. «Al momento – ha spiegato Giampieri – nel nido comunale ci sono 10 educatori, un cuoco fisso in supporto alla cooperativa, e due bidelli. Questa è la struttura che lavora all’interno dell’asilo nido Santoro».