FERMO - Otto auto in fiamme nella notte e tanto lavoro per i vigili del fuoco. Gli incendi a Fermo e Porto Sant’Elpidio. Il primo incendio verso mezzanotte a Fermo, zona Seminario, dove ben cinque auto sono state danneggiate da un rogo. Mezz'ora dopo, allarme a Porto Sant’Elpidio in via Ancona dove altre tre vetture sono state coinvolte in un incendio. Oltre ai pompieri che hanno domato le fiamme, sul posto anche i carabinieri per accertare l'accaduto. Non si esclude alcuna ipotesi. Sono in corso le indagini per risalire all'origine degli incendi.

APPROFONDIMENTI POLIZIA Scalpore a Vallefoglia: arrestato il patron della Isofom Bezziccheri