Furti di rame per 135mila euro al depuratore di Jesi: preso uno dei predoni dell'oro rosso

JESI - Per due volte hanno preso di mira il depuratore di Jesi, a caccia dell'oro rosso: in due colpi avevano portato a casa un borttino da circa 135mila euro in cavi di rame, ma ora i carabinieri di Jesi sono riusciti a dare un nome ad almeno uno dei predoni, denunciandolo.

I colpi

La notte del 12 febbraio 2024, almeno quattro persone, tutte travisate, si erano introdotte nell'area del depuratore ed avevano tranciato ed asportato una consistente porzione di cavi in rame dell’impianto elettrico.

Ingente il danno, stimato in 70.000,00 euro circa. Appena quindici giorni dopo, sono tornati in azione prendendo di mira l’area di essiccamento termico. Ben 1.634 i metri di cavo elettrico unifilare in rame tranciato ed asportato, del valore stimato di 65.000,00 euro. Stavolta, però, qualcosa era andato storto. A pochi metri dall’area del depuratore, i malviventi avevano abbandonato l’autovettura utilizzata per gli spostamenti, autovettura, questa, che risultava essere stata rubata a fine dicembre 2023 in un Comune della Provincia de l’Aquila. Nel corso degli accertamenti tecnici, svolti da personale della Sezione Investigazioni Scientifiche del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Ancona, all’interno dell’autovettura erano state repertate delle impronte, inviate, poi, ai laboratori del Ris. Carabinieri di Roma. É stato così possibile identificare e denunciare all’AG uno degli autori del furto, un 38enne straniero, con precedenti per fatti analoghi. Gli accertamenti svolti dai Militari della Stazione di Jesi hanno consentito di riscontrare la sua presenza del predetto anche in occasione del furto del 12 febbraio. Sono in corso ulteriori indagini al fine di identificare anche i restanti complici.