Causa un incidente e manda in ospedale una donna incinta: preso e denunciato il camionista pirata di Macerata

MACERATA - Causa un incidente con il suo furgone e manda in ospedale una giovane donna incinta, ma non si ferma a soccorrerla. I carabinieri di Macerata l'hanno identificato e denunciato: si trata di un 36enne albanese residente a Macerata che nella tarda serata del primo maggio si è scontrato con un'auto in via Roma.

Un incidente in cui la passeggera della macchina - una 26enne in stato interessante - è rimasta ferita e portata al Pronto soccorso mentre il conducente del furgone, dopo essersi inizialmente fermato più avanti, è immediatamente ripartito facendo perdere le proprie tracce.

I militari dell'Arma, attraverso testimonianze e visione delle telecamere presenti in zona, sono riusciti a rintracciare il furgone e il conducente è stato denunciato per omissione di soccorso e fuga.