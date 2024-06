ANCONA Avrebbero movimentato migliaia di tonnellate di rifiuti ferrosi interessando una settantina di imprese, con sede tra le province di Ancona e Macerata, prive di qualsiasi autorizzazione e quasi tutte rappresentate da soggetti extracomunitari. A capo di questa organizzazione ci sarebbero 8 rom che gestivano ditte individuali, con sede a Falconara, completamente destrutturate ma create ad arte per emettere e utilizzare fatture per operazioni inesistenti: non avevano mezzi né personale né attrezzature per svolgere un’attività commerciale così delicata e vasta, eppure sarebbero riusciti a mettere in piedi una frode fiscale da 2 milioni di euro.

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA Frode fiscale milionaria e traffico di rifiuti: 70 imprese delle Marche nei guai. E c'era chi prendeva il reddito di cittadinanza L'INCHIESTA Frode fiscale milionaria e traffico di rifiuti: 70 imprese delle Marche nei guai. E c'era chi prendeva il reddito di cittadinanza

Finti poveri

Non solo. Oltre al maxi-raggiro, i rom falconaresi avrebbero percepito, già che c’erano, il Reddito di cittadinanza senza averne diritto: avrebbero dichiarato falsamente di essere nullatenenti nel periodo oggetto d’indagine e così si sarebbero intascati oltre 50mila euro di contributi dallo Stato, pensati per le famiglie indigenti. La Guardia di finanza ha così denunciato gli 8 rom nell’ambito dell’operazione “Metal Castle”, condotta dalla Compagnia falconarese: sono accusati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, occultamento di documenti contabili, traffico illecito di rifiuti e attività di gestione di rifiuti non autorizzata, ma anche di indebita percezione del Reddito di cittadinanza.

Nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Ancona, sono state segnalate 70 imprese che erano rappresentate e amministrate nella quasi totalità dei casi da extracomunitari risultati evasori totali. Ma erano anche prive delle autorizzazioni e dei requisiti necessari per esercitare l’attività di recupero e smaltimento dei rifiuti. Oltre mezzo milione di euro è stato sequestrato, a scopo preventivo e su disposizione del gip, a carico degli 8 indagati, tra disponibilità patrimoniali e finanziarie. Secondo quanto hanno ricostruito le Fiamme Gialle, gli 8 rom si sarebbero arricchiti attraverso un considerevole giro d’affari alimentato con l’illecito trasporto e lavorazione di un enorme quantitativo di rottami ferrosi, oltre 7mila tonnellate, coinvolgendo la settantina di ditte che erano amministrati da stranieri-fantasma e operavano tra le province di Ancona e Macerata senza alcuna autorizzazione. Dietro a questo traffico illecito di rifiuti si sarebbe celata una frode fiscale da 2 milioni portata avanti nonostante ad alcuni degli indagati fosse già stato notificato un provvedimento finalizzato ad inibire l’illecito smaltimento dei rifiuti ferrosi.