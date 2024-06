MACERATA - Don Giancarlo. Basta la parola, poi arrivano i titoli. In realtà quel don è poi diventato vescovo (di Fabriano e di Materica) ma è possibile che il primo appellativo lo metta più di buon umore del secondo anche se è difficile vedere don Giancarlo Vecerrica, vescovo emerito di Fabriano e di Matelica, già celebrato docente del liceo classico Giacomo Leopardi di Macerata, senza un sorriso e non farsi trasportare dal suo entusiasmo.

L’entusiasmo

È andata così anche ieri alla presentazione del suo pellegrinaggio a Loreto, 46 pellegrinaggi ai quali ha sempre partecipato, dal primo all’ultimo metro. Il cardinale Zuppi, che pure ha visto il tracciato, ha detto scherzando nei giorni scorsi al vescovo di Macerata «di controllare don Giancarlo, fategli l’antidoping». Ma don Giancarlo, arrivato all’alba dei suoi 84 anni, non resta indietro, anzi è pronto per mettersi in cammino: «Sono pronto per sabato (domani, ndr), le scarpe adatte le ho già messe in macchina. La mente, è vero, deve essere lucida ma anche i piedi devono essere messi in grado di poter svolgere bene il loro lavoro».

I dettagli

Don Giancarlo è già mentalmente in cammino per l’edizione 2024, sicuramente avrà già visto e ripassato nella mente tutti i dettagli organizzativi, chi deve fare cosa e quando. Però dopo 46 pellegrinaggi ci sono un mare di ricordi, bellissimi. «Il pellegrinaggio è del Papa, io sono stato un suo strumento. La cosa impressionante è stata quando Giovanni Paolo II mi ha abbracciato dopo la prima edizione che era stata esaltante per lo spirito, ma scarsa per la partecipazione: ebbe modo di dire pubblicamente che bisognava esaltare il pellegrinaggio, “andate a Loreto”». Da un Papa all’altro il percorso non è breve, ma il modo di sentire il pellegrinaggio è rimasto comune. Aggiunge don Giancarlo: «L’altro giorno Papa Francesco mi ha salutato quando mi sono presentato con il cappello del pellegrinaggio e ha promesso che farà di tutto per la tradizionale telefonata al momento della partenza, atto che compie dal 2013, dalla sua elezione a Papa. Intanto Papa Francesco ci ha mandato un messaggio stupendo. Ci stanno arrivando testimonianze da tutto il mondo. Credenti e non credenti sono attratti da questa opera della Madonna». Il messaggio finale: «Lo spostamento al Centro Fiere ci è costato molto impegno, un grande sforzo organizzativo, peraltro non un debutto visto che eravamo partiti da Villa Potenza quando era venuto Papa Giovanni Paolo II. Speriamo che tutto vada bene, la cosa importante però è la meta, la meta è la Santa Casa di Loreto dove è avvenuto il mistero della incarnazione di Dio in questo mondo così brutto, per renderlo più bello e noi più teniamo viva la fiaccola della pace che ci accompagnerà per tutto il pellegrinaggio, più terremo viva la fiaccola della fede che è la presenza di Dio che cambia la vita, più il mondo sarà migliore».