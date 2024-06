MACERATA L’annuncio porta la firma dell’assessore comunale all’Urbanistica Silvano Iommi ed è legato alla volontà dell’esecutivo guidato dal primo cittadino Sandro Parcaroli di mettere mano alla revisione del regolamento comunale per la concessione delle autorizzazioni alla occupazione di suolo pubblico.

La posizione

«Anzitutto va detto - osserva l’assessore - che alla fine dell’anno scadono le deroghe concesse, nel periodo del Covid, per le occupazioni nei luoghi vincolati che non necessitavano più del via libera della Soprintendenza. Poi va aggiunto che è bene rimettere la decisione finale nelle mani della giunta che valuterà certamente le indicazioni degli uffici competenti ma avrà appunto la possibilità di fare una scelta propria a prescindere dai pareri tecnici. Penso si possa anche ripristinare la commissione per l’ornato pubblico che era formata da architetti, paesaggisti, esperti del settore». I cambiamenti in arrivo: «Oggi si prendono in esame le pratiche tutte allo stesso modo considerando, anche per il centro storico, l’occupazione degli spazi e non dei luoghi. Invece il tema è culturale e questo aspetto il regolamento non lo affronta. Non tutti gli spazi sono uguali, ci vuole rispetto per i monumenti. La piazza di San Giorgio, per fare un esempio, è un luogo che vede la presenza di una delle due chiese aperte in centro e di palazzi storici. Non è solo uno spazio. Un altro aspetto che va considerato è la continuità visiva, i tavolini devono essere nel raggio visivo del bar, non possono essere in un’altra strada, non può essere che si attraversi un isolato. In questo senso probabilmente si è ecceduto. Altro argomento da discutere è il fatto che le piazze e i luoghi monumentali vengano usati di notte per accatastare sedie e tavolini legati con le catene: non sono un deposito di merce».

Non è in discussione un caso singolo: «Il decoro va messo in primo piano per tutti, da piazza della Libertà in poi ed occorre valutare la funzionalità degli interventi e l’effettiva presenza di beni realmente monumentali. Valuteremo anche, prima di aprire la discussione sulla questione, i contenuti del decreto dehors che è in arrivo».