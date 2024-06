MACERATA «Camminate verso Maria. Camminate con Maria. Lasciatevi tenere per mano da Lei, come bimbi dalla Madre. Guardatela come la stella del vostro cammino» sono alcune tra le parole dette da San Giovanni Paolo II alla partenza del pellegrinaggio 1993. Oggi il popolo del pellegrinaggio si rimette in cammino per l’edizione numero 46. «Cammina con noi. Anche tu puoi far parte di questa storia. Il pellegrinaggio è un gesto semplice, unitario e aperto a tutti» ricordano gli organizzatori del cammino in programma per oggi.

APPROFONDIMENTI L'ARRESTO Scatena il caos in un bar e in uno chalet: finisce in cella per estorsione a Potenza Picena LA SANITA' CHE FUNZIONA Medicina, Pierandrei alla guida da 22 anni: «A San Severino una sanità di prossimità»

La partenza

La sede di partenza non sarà più allo stadio Helvia Recina - indisponibile per via dei lavori multimilionari di ristrutturazione - ma al centro fiere di Villa Potenza. L’inizio della messa è fissato per le 20.30. Istruzioni per l’uso a cura del comitato del pellegrinaggio: «Ti invitiamo a seguire ogni aspetto della proposta: dal clima di raccoglimento della santa messa al silenzio durante il cammino, dal canto alla preghiera, per favorire un atteggiamento di autentica domanda».

Per il cammino sono raccomandante scarpe comode e di mettere nello zaino ombrello, impermeabile, giacca a vento e bevande calde. «Invitiamo i sacerdoti partecipanti a rendersi disponibili per le confessioni e le comunioni e a recarsi, appena arrivati allo stadio, presso il punto del servizio Liturgia». Per quello che riguarda la mobilità gli organizzatori consigliano di raggiungere Macerata e il Centro Fiere utilizzando i pullman organizzati dai gruppi. «Suggeriamo in alternativa di preferire l'uso di mezzi pubblici e di evitare, per ragioni di traffico e di disponibilità dei parcheggi, le autovetture private». A Macerata arrivano i treni provenienti da Civitanova Marche e da Fabriano. Dalla stazione l’organizzazione consiglia di utilizzare i bus-navetta gratuiti, messi a disposizione dal Comitato, che saranno attivi dalle 15.45 alle 21 di oggi. A Loreto la stazione ferroviaria dista dalla piazza della Madonna circa 1,4 km. Da Loreto è possibile raggiungere in poco tempo le stazioni di Ancona e Civitanova. Per i trasferimenti tramite pullman di linea si consiglia di consultare gli orari dei servizi pubblici. In particolare per chi proviene da località limitrofe a Loreto c’è la tratta Loreto-Macerata delle Autolinee Contram.

Le navette

Dal Terminal bus di piazza Pizzarello sarà possibile utilizzare i bus-navetta gratuiti, messi a disposizione dal Comitato, che saranno attivi dalle ore 15.45 alle ore 21. «Si sconsiglia l'uso delle auto per l'elevato traffico, la carenza di parcheggi e le limitazioni alla circolazione in vigore nei giorni del pellegrinaggio. Coloro che intendessero comunque raggiungere Macerata con il proprio mezzo potranno parcheggiare nell'area antistante allo stadio Helvia Recina. Sarà possibile raggiungere il Centro Fiere utilizzando i bus-navetta gratuiti.

A Loreto nelle aree adiacenti alla Basilica e al centro storico saranno in vigore divieti di sosta con rimozione forzata. Coloro che intendessero comunque lasciare l'auto a Loreto e raggiungere Macerata con i mezzi pubblici, vi sono parcheggi nella zona stadio o zona palazzetto dello sport a circa 20 minuti a piedi dalla fermata principale dell'autobus (piazza Leopardi)». Quanto al resto la ricetta migliore è sempre quella del vescovo emerito Giancarlo Vecerrica, 84 anni e 46 pellegrinaggi all’attivo: scarpe comode e via camminare. Anche se il presidente della Cei, il cardinale Zuppi suggerisce scherzando l’antidoping.