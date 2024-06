MACERATA Parte dal Maceratese la protesta nazionale degli insegnanti precari, che rischiano di finire fuori dal mondo della scuola prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Paola Emiliozzi vive nell’entroterra maceratese. È una docente triennalista, ha cioè maturato più di tre anni di servizio. Da sette, per la precisione, insegna diritto, economia, filosofia e scienze umane nelle scuole secondarie di secondo grado, l’ultimo vissuto all’Iis Bonifazi di Recanati, ma è arrivata anche a Cingoli, Sarnano e Macerata.

Il movimento

Ed è lei che, con un gruppo di colleghi che si unito per formare il Coordinamento Triennalisti, un movimento informale di docenti delle scuole medie e superiori di tutta Italia, sta tirando le fila della contestazione contro i provvedimenti con i quali il Governo sta gestendo la questione dei percorsi abilitanti.

«Da anni praticamente non ho più una vita – dice Emiliozzi – sono costretta a viaggiare decine e decine di chilometri al giorno nonostante stia ancora vivendo una situazione personale piuttosto gravosa, da sfollata, a seguito dello sgombero dalla mia abitazione dovuto al sisma del 2016 e sia impegnata nelle difficoltose operazioni di ricostruzione. Per sette anni ho cercato di trasmettere le mie conoscenze e il mio sapere, ma soprattutto la mia passione, a centinaia di alunni. Per sette anni ho svolto questo lavoro con dedizione, serietà e orgoglio. E tutta la mia vita ruotava intorno a quel lavoro e ai miei ragazzi. Un lavoro che a settembre molti di noi non avranno più perché lo Stato ha pensato bene di non dare pari opportunità a tutti i suoi dipendenti». Nel 2022 il Ministero dell'Istruzione è tornato, dopo diversi anni, a chiedere agli insegnanti di abilitarsi sulla loro materia di insegnamento.

Il decreto

«Dopo quel decreto, ci attendevamo una disciplina per capire come ci si sarebbe mossi per la creazione di percorsi abilitanti. Percorsi disciplinati inizialmente a febbraio con l’attivazione però solo di corsi per chi è già di ruolo, già abilitati e specializzati, mentre niente è stato fatto per tutti gli altri – spiega – siamo stati catapultati in un incubo. Cosa deve fare chi come noi insegna da anni? Professionisti che hanno imparato il mestiere lavorando giorno dopo giorno. A quel punto, io avevo da tempo una pagina Facebook dedicata agli insegnanti precari e un mio collega un gruppo Whatsapp: abbiamo unito le forze per iniziare a sollecitare la politica sulla questione, e abbiamo trovato una grande risposta dei colleghi».

Le graduatorie

Nel frattempo sono state riaperte le graduatorie provinciali per le supplenze, che hanno validità due anni e prevedono due fasce, la prima per i docenti con abilitazione sulla materia, la seconda per docenti non abilitati. Di conseguenza chi ha avuto da parte del Ministero la possibilità di accedere ai percorsi abilitanti si iscriverà in prima fascia, chi non l'ha avuta, quindi anche tutti i docenti triennalisti, gran parte di un esercito di circa 250mila precari in tutta Italia, sarà obbligato a rimanere in seconda fascia e a non ricevere alcuna nomina dalle scuole. Il Ministero inoltre ha approvato con ritardo, ad aprile, corsi abilitanti per solo 51mila posti da ripartire tra triennalisti e neolaureati che si affacciano al mondo scuola. «Il bello è che se vogliamo iscriverci a questi corsi, organizzati dalle Università e a numero chiuso, dovremo comunque pagare e non essere rimborsati anche nel caso non venissimo presi. Saremo quindi scavalcati in massa da migliaia di colleghi, spenderemo soldi a vuoto e rimarremo disoccupati – conclude Emiliozzi – anni di sacrifici svaniranno così».