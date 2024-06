Incendio di sterpaglie vicino allo stadio Tubaldi a Recanati: sospesa l'attività

RECANATI Paura nel pomeriggio a Recanati per un incendio di sterpaglie divampato vicino allo stadio Tubaldi. Subito è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, e i tecnici del Comune. Il rogo ha interessato la recinzione del campo da calciotto. Gli allenamenti che erano in programma per oggi sono stati tutti rinviati.