MACERATA Tutto pronto per la partenza, in programma domani sera dal Centro Fiere di Villa Potenza, del pellegrinaggio a piedi da Macerata a Loreto: “Come è possibile questo?” è il tema proposto per la 46esima edizione del cammino che è stato presentato nella sala Cesanelli dello Sferisterio. Decine di migliaia ogni anno i partecipanti, segno di un gesto entrato nel cuore dei maceratesi. Anche in questa edizione è attesa la telefonata di Papa Francesco. Carlo Cammoranesi ieri ha aperto l’incontro dopo un video di presentazione: «Con il pellegrinaggio impariamo a guardare meglio quanto sta accadendo attorno a noi, la gente ha desiderio di camminare insieme a noi».

La domanda

Il presidente del comitato del pellegrinaggio Ermanno Calzolaio: «La domanda di quest’anno parte dal cuore, impossibile raccontare tutto quello di cui siamo testimoni. Un gruppo di alluvionati dell’Emilia Romagna lo scorso anno ci ha detto di essere arrivati sfiduciati e di essere ripartiti rinfrancati. Un’altra signora ci ha chiesto di pensare a lei e di pregare nella notte. Nel pellegrinaggio c’è sempre qualcosa da scoprire, anche in questa edizione avremo partecipazioni dall’estero. La genialità del pellegrinaggio è aver messo a tema, al centro, l’unicità della persona. Non è solo un cammino fisico, è un cammino all’interno della vita. Avremo le testimonianze di tre studentesse universitarie e altre testimonianze che ci sono arrivate dalla Russia e da Israele». Sono 125 i bus finora accreditati, un numero superiore al 2023. Partenza dal Centro Fiere di Villa Potenza che è e sarà facilmente accessibile anche con i bus navetta gratuiti che inizieranno a girare dalle 15.30 partendo dalla stazione ferroviaria, passando per il centro fino ad arrivare appunto al Centro Fiere.

Il percorso

Il percorso è quello solito, salvo appunto che si parte dal Centro Fiere, la messa sarà celebrata da monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione». Il vescovo di Macerata Nazzareno Marconi: «Si parte dal fatto che invitato a celebrare con noi è monsignor Rino Fisichella, delegato del Papa per il Giubileo. È il primo grande evento, il Giubileo inizierà dal prossimo 5 dicembre. Nel pellegrinaggio c’è una esperienza di accoglienza e di riscoperta della fede e del perdono. Il pellegrinaggio è per tutti, prima di tutto quel cammino nella notte che va verso la luce è una parola per chi si trova a essere aiutato a scoprire la via della luce, è un percorso che non si fa da soli, tutti gli altri ti aiutano. Il cardinale Matteo Maria Zuppi (il segretario della Cei, ndr) mi ha chiesto - ha detto scherzando il vescovo di Macerata - di controllare don Giancarlo durante il percorso: fategli l’antidoping».

La diretta

La diretta del cammino verso Loreto la si può vedere accedendo al sito del pellegrinaggio. Per l’amministrazione comunale era presente la vicesindaca Francesca D’Alessandro: «Ringrazio tutti coloro che contribuiscono a un evento eccezionale, un onore per Macerata che è fiera di ospitare questo evento internazionale. Di fronte a una Europa che sta tagliando le radici cristiane di un albero meraviglioso, mantenere alto il valore del pellegrinaggio è qualcosa di straordinariamente importante in una società disorientata che sembra voler rinnegare il suo patrimonio. Questo pellegrinaggio giunge in un momento delicato, un momento in cui la guerra sembra alle porte, questa notte possiamo trascorrerla a implorare la Madonna perché ci protegga. Migliaia di persone partecipano al Pellegrinaggio e rappresentano il cuore pulsante della società. Il Comune si è messo a disposizione anche dal punto di vista logistico». L’ingegnere Massimo Orselli è il responsabile della logistica: «Tutto è nuovo ma non cambiano le ragioni del nostro servizio. La mia capacità di organizzare è il servizio che svolgo per il pellegrinaggio: lavoriamo su due fronti, con le Prefetture, le Province, i Comuni. Un ringraziamento particolare va agli oltre mille volontari, servizio d’ordine, ristoro, segreteria. Il servizio medico è garantito da numerosi sanitari ed è coordinato dal dottor Mariano Avio. Una realtà inaspettatamente presente e professionale. Il pellegrinaggio è fatto anche da queste persone. Dobbiamo essere preparati alla nuova location, metteremo a disposizione tutte le strutture necessarie a partire dai servizi igienici».