È tutto pronto per gli atti finali dell’edizione numero 35 di Musicultura: sul palco dello Sferisterio di Macerata, venerdì 21 e sabato 22 giugno gli otto vincitori annunciati ieri si contenderanno la vittoria assoluta. Sono gli otto, tra i 1187 iniziali, ad aver superato le selezioni.



Le canzoni



A conquistare pubblico, organizzatori e comitato di Garanzia sono stati Nico Arezzo con il brano Nicareddu, Anna Castiglia con Ghali, De.Stradis con Quadri d’autore, Nyco Ferrari con Sono fatto così. Ancora Bianca Frau che ha cantato Va tutto bene, Helle con Lisou, Eugenio Sournia con Il cielo e il duo The Snookers con Guai. I magnifici otto, che canteranno sia nella serata del 21 che in quella del 22 giugno, sono tutti autori dei loro brani e tra di loro c’è il vincitore assoluto, che sarà decretato dal voto degli spettatori dello Sferisterio, nel corso delle due serate.

A lui il premio Banca Macerata, da 20mila euro, e poi ci sono altri riconoscimenti: il premio Pmi per il miglior progetto discografico (2mila), il premio università di Macerata e di Camerino per il miglior testo (2mila) e la targa della critica “Piero Cesanelli” che ha ideato il festival e ne è stato direttore artistico dalla prima edizione al 2019. «Quest’anno – ha commentato il direttore artistico Ezio Nannipieri – c’è anche il premio “La casa in riva al mare”, 2mila euro, che sarà assegnato in base al giudizio dei detenuti della casa di reclusione di Barcaglione di Ancona, dove abbiamo fatto laboratori musicali».



Le serate



Gli otto vincitori sono diversi tra loro per generi. «La varietà è molta – ha osservato una delle due presentatrici Carolina Di Domenico. Tutto quanto visto finora fa capire che i cantautori ci sono e bisognerebbe fare uno sforzo per portarli al grande pubblico». E sulla collega conduttrice Paola Turci ha detto: «Ci conosciamo da anni, lei collabora in tante cose con me ed eccone un’altra». Quando si dice che c’è sempre una prima volta, vale anche per il festival della canzone popolare e d’autore. Sia perché è la prima volta che a condurre è un duo femminile, sia perché per Turci, anche nel comitato artistico di garanzia, è la prima volta da conduttrice. «L’anno scorso sono stata ospite – ha raccontato Turci – ma non ho mai presentato nulla prima d’ora. Certo, ho fatto di tutto, dal teatro ai monologhi, dalle canzoni alla radio, ma la conduzione no».

Ha accettato perché gliel’ha chiesto Di Domenico, ma ha anche aggiunto: «Non dico di sì a tutto, dico molti no, ma qui a Musicultura è diverso, perché penso che la musica va fatta bene e siamo nel luogo giusto». Un luogo che sa di laboratorio artigiano. Ha detto, infatti, Nannipieri: «Musica e canzoni sono un grande laboratorio artigiano e noi, a Musicultura, cerchiamo di mantenere aperta la bottega». Alle finali gli otto canteranno tra grandi ospiti. Il 21 giugno Diodato, Serena Brancale, Marcin e Filippo Graziani, il 22 giugno Enzo Avitabile (anche lui nel comitato di garanzia), Nada, Carlotta Proietti e il comico Alessandro Bianchi. Prima delle serate, però, ci sarà la settimana della Controra, con Fabio Concato (18 giugno) e poi tra gli altri Diego Bianchi, Gigliola Cinquetti, Serena Grandi, Cochi Ponzoni.